«Les Appendices», le théâtre… Sonia Cordeau se confie sur ses projets

La semaine prochaine sera riche en actualité culturelle pour Sonia Cordeau. Elle fera notamment son retour dans la série culte Les Appendices et apparaîtra dans Fairfly, l’adaptation d’une pièce catalane à succès.

Métro a pu discuter avec la comédienne afin d’en savoir un peu plus sur son emploi du temps bien rempli.

Fairfly

«La captation de mardi s’est super bien passée», s’enthousiasme Sonia Cordeau à propos de Fairfly, «même si l’absence de public et de ses réactions a rendu les choses un peu plus compliquées». La pièce de Joan Yago García adaptée au Québec sera en effet webdiffusée par le théâtre de La Licorne à partir du mardi 10 novembre.

Avec Mikhaïl Ahooja, mais aussi Raphaëlle Lalande et Simon Lacroix du Projet Bocal, la troupe interprète quatre amis, qui après un plan de restructuration chez leur employeur, décident de créer leur compagnie de nourriture pour bébé, «mais avec une matière première… inusitée!» promet Sonia Cordeau qui ne veut surtout par divulgâcher le punch.

«Ces jeunes-là veulent changer le monde et les habitudes alimentaires», indique-t-elle tout de même. Fairfly parle ainsi «autant de l’univers des start-up que des désillusions de la vie».

Le metteur en scène Ricard Soler Mallol a lui-même «amené ce gros hit espagnol ici». Et c’est sur les conseils de Philippe Lambert, directeur artistique et général de La Licorne, que le quatuor québécois a été choisi par le Catalan pour incarner les personnages, après avoir performé dans Perplex(e) il y a deux ans.

«C’est un drôle de sentiment de ne pas savoir ce que l’avenir nous réserve», admet Sonia Cordeau quant à l’éventualité de présenter la pièce devant un public avant la fin des représentations dans un mois.

«On est stand-by, le décor est encore là au cas où on puisse jouer d’ici le 12 décembre.»

Les Appendices

La dizaine de novembre marquera également le retour tant attendu des Appendices. «Quand on a fait l’annonce, on nous a dit « oh! ça va faire du bien » et c’est vraiment ça notre but», annonce d’emblée Sonia Cordeau.

À partir de jeudi le 12, huit épisodes de 12 minutes seront donc diffusés sur ICI Tout.Tv. Le format différera de celui de la télévision, «mais des personnages reviendront et il y en aura des nouveaux».

«On est resté dans le sketch. On aborde un peu l’actualité, mais pas trop non plus car on veut faire penser à autre chose, s’extraire de cette réalité-là pour mettre du baume au coeur et faire sortir les gens de l’incertitude, du confinement», insiste Sonia Cordeau.

Émission de chasse et pêche, survivalisme, complotistes, port du masque… Le menu des Appendices version 2.0 a de quoi réjouir. «L’actualité et les enjeux sociaux ont beaucoup inspiré Julien Corriveau. À cause de la pandémie, il fallait innover. Par exemple, on a dû a utiliser du green screen», précise-t-elle. Et d’ajouter «c’était vraiment le fun, on se retrouvait et on pouvait réécrire pour ces personnages qu’on aime tant» .

Les autres projets de Sonia Cordeau

Mais Sonia Cordeau ne s’arrête pas là. L’artiste est actuellement en tournage de L’Arracheuse de temps, un film réalisé par Francis Leclerc et écrit par Fred Pellerin à partir de son conte. Elle y joue Jeannette Brodeur, épouse de Toussaint.

Elle a aussi participé au développement créatif de Caméra Café et de ses personnages, qui reviendra en ondes cet hiver.

Enfin, Sonia Cordeau est autrice pour la nouvelle saison de Léo de Fabien Cloutier. Elle y interprétera un nouveau personnage…