Les 10 nouveautés culturelles les plus attendues de 2023

Si les anglophones disent «new year, new me », permettez-nous de scander « nouvelle année, nouvelle culture »! Après avoir réfléchi aux œuvres et aux artistes qui nous ont le plus fait vibrer en 2022, le temps est venu de regarder vers l’avant et de barbouiller son calendrier pour ne rien manquer de ce que 2023 nous réserve en musique, sur scène et à l’écran.

Vous êtes animal constitue un retour au théâtre pour le dramaturge et comédien Jean-Philippe Baril. Photo : Kelly Jacob

Théâtre : Vous êtes animal

Les projets du prolifique auteur Jean-Philippe Baril Guérard, qui a écrit les romans Manuel de la vie sauvage, Royal et Haute démolition, récit qui sera à son tour adapté en une série diffusée au petit écran ce printemps, sont généralement couronnés de succès.



On peut donc dire que ça sent bon pour Vous êtes animal, un retour au théâtre pour le dramaturge et comédien qui a entre autres signé Tranche-cul (2014) et La singularité est proche (2017).



Dans cette pièce, Jean-Philippe Baril Guérard met en scène une version fictive de lui-même qui souhaite réaliser un documentaire sur Charles Darwin, lequel nage en plein scandale alors qu’il vient de publier son essai Sur l’origine des espèces... en 2022. Une prémisse qui est un prétexte pour explorer les mécanismes médiatiques avec l’humour noir qui sied bien à l’écrivain.



Du 17 janvier au 11 février au Théâtre de Quat’Sous

Cinéma : Le plongeur

Le roman à succès Le plongeur (2016) de Stéphane Larue est porté au grand écran dans un film homonyme coscénarisé par Eric K. Boulianne et Francis Leclerc, qui signe aussi la réalisation.



Sans doute le film québécois le plus attendu de 2023, Le plongeur met en vedette Henri Picard dans le rôle principal, celui d’un jeune étudiant en graphisme au cégep qui décroche un job de plongeur dans un restaurant tout en tentant de se défaire de sa dépendance aux machines à sous.



Situé dans un Montréal au tournant du millénaire, le récit nous conduit dans le capharnaüm des cuisines et près des comptoirs collants des bars où se trouve un mur rempli de loteries vidéo.



Le film s’annonce comme une adaptation fidèle au livre, avec la narration du jeune Stéphane en voix hors champ qui reprend les propos du roman.



En salle le 24 février

Album : Thierry Larose

L’auteur-compositeur-interprète Thierry Larose a fait une entrée fracassante dans le paysage musical en 2021 avec un remarquable premier album, Cantalou, s’imposant d’ores et déjà comme un parolier et mélodiste majeur de sa génération.



Il proposera un nouvel opus, au titre pour l’instant inconnu. « Au moment d’écrire les chansons, j’étais vraiment en mode songwriter », indiquait l’artiste sur les réseaux sociaux l’automne dernier en dévoilant les deux premiers extraits de cet album à venir.



Baleine et moi (take 10), ballade allégorique se concluant par un doux solo de guitare, lui a été inspirée par le rorqual échoué sur les berges montréalaises en 2020. Quant à son «odyssée romantique» indie-rock agrémentée d’orgue Portrait d’une Marianne, il s’agit de sa chanson préférée du prochain opus, voire de toutes celles qu’il a écrites à ce jour, confiait-il, ajoutant qu’il trouve « ça cool, une chanson de 7 min qui est 0 prog ».



Sortie le 10 mars

La distribution de la série Désobéir : le choix de Chantal Daigle. Montage fourni par Bell Média

Télé : Désobéir : le choix de Chantal Daigle

Perdre le droit à l’avortement inquiète comme rarement depuis l’annulation de la décision Roe v. Wade, aux États-Unis. Dans ce contexte, la série Désobéir : le choix de Chantal Daigle s’inscrit comme un must cette année.



Chantal Daigle (qui sera interprétée par Éléonore Loiselle), c’est cette femme de 21 ans qui a mené un combat historique quand, à la fin des années 80, elle s’est fait avorter contre la volonté de son ex, Jean-Guy Tremblay (joué dans la série par Antoine Pilon), qui a fait appel à la justice pour l’en empêcher. C’est finalement la Cour suprême du Canada qui a dû se prononcer dans une décision qui, encore aujourd’hui, permet l’avortement au pays.



Réalisée par Alexis Durand-Brault et écrite par Daniel Thibault ainsi qu’Isabelle Pelletier, la série présentera cette histoire comme « une véritable course contre la montre ».



Dès le 22 mars, sur Crave

Album : Like Flowers on a Molten Lawn de Matt Holubowski

C’est avec une longue chanson enivrante, End Scene, que Matt Holubowski nous a donné un avant-goût de son quatrième album, poétiquement intitulé Like Flowers on a Molten Lawn.



Cette pièce épique, en grande partie instrumentale et aux arrangements célestes laisse présager un nouvel album aussi magnifique que le précédent, Weird Ones, paru en 2020.



Lever le voile sur une nouvelle création avec une chanson évoquant la tombée du rideau… pourquoi pas?! « C’est la grande respiration qu’on prend avant de se lancer dans l’inconnu. Dans la fin du confort et des habitudes. Dans le commencement de quelque chose de chaotique et nouveau. C’est accepter notre sort avec grâce, plutôt que de lui résister », explique l’auteur-compositeur-interprète dans un communiqué.



Sortie le 24 mars

Album : Il faut partir maintenant, de Maude Audet

Maude Audet proposera son cinquième album, Il faut partir maintenant, introduit par la chanson-titre et par l’enveloppante pièce Un soleil toujours, tout en chaleur. L’autrice-compositrice-interprète y fait ses premières armes à titre de réalisatrice.



On se réjouit de retrouver sur ces extraits les puissants arrangements de cuivres et de cordes ayant fait la marque de son précédent album de chansons originales, Tu ne mourras pas, sorti en 2020 (Translations, sorti l’année suivante, était composé de traductions de son répertoire). Avec Il faut partir maintenant, on peut s’attendre à un album résolument rétro, mais légèrement plus rock et tout aussi minutieusement orchestré, révèle un communiqué.



Mues par une ardeur existentielle – « nous braverons les flammes, les montagnes, et nous irons encore plus loin », chante Maude Audet –, les nouvelles chansons de la guitariste à la voix délicate sont de très bon augure.



Sortie le 31 mars

Spectacle : Lizzo au Centre Bell

L’un des concerts à grand déploiement les plus attendus est certainement celui de Lizzo dans le cadre de la seconde moitié de sa tournée The Special 2our. L’énergique diva R’n’B invitera sur scène la rappeuse Latto.



L’autrice-compositrice-interprète, gagnante de trois Grammy, présentera pour la toute première fois en carrière à Montréal ses rythmes pop hyper accrocheurs mêlant disco, funk et rap. Elle devait tenir la tête d’affiche du festival Osheaga en 2020, édition qui avait été annulée à cause de la pandémie.



La charismatique Américaine, qui chante les louanges de l’amour de soi et de la diversité sous toutes ses formes, a fait paraître en novembre dernier le EP You’re Special, Love Lizzo, qui succédait de peu à l’album long Special, paru en juillet, sur lequel figure le succès About Damn Time.



Le 4 mai au Centre Bell

Robert Lepage, créateur de la pièce Le projet Riopelle [titre de travail]. Photo : Maxyme G. Delisle

Théâtre : Le projet Riopelle [titre de travail]

En 2023, on souligne le centième anniversaire de naissance de l’important artiste québécois Jean Paul Riopelle, connu d’abord pour son œuvre, mais aussi pour avoir été l’un des signataires du Refus global.



Afin de reconnaître dignement l’apport de l’artiste à notre culture, de nombreuses initiatives sont prévues, dont un nouveau spectacle de Robert Lepage. Le projet Riopelle [titre de travail] propose de replonger dans la vie et l’œuvre du peintre décédé il y a une vingtaine d’années ainsi que dans sa relation avec l’artiste Joan Mitchell, son grand amour, à qui il a dédié L’Hommage à Rosa Luxemburg. Du même coup, c’est le peuple québécois qu’on célèbre pour « son insoumission, sa nordicité, sa soif de liberté ».



Robert Lepage, qui signe les textes, la conception du spectacle et sa mise en scène, promet de faire vivre une nouvelle expérience, cette fois en rendant hommage à une figure qui partage son audace.



Du 25 avril au 3 juin chez Duceppe

Spectacle : Billie Eilish à Osheaga

La mégavedette Billie Eilish sera l’une des trois têtes d’affiche d’Osheaga l’été prochain. Son spectacle est d’autant plus attendu que celui qu’elle avait prévu au Centre Bell au début de 2022 a été reporté, puis annulé.



L’artiste de 21 ans à la voix grave et langoureuse, qui s’est imposée en redéfinissant les codes de la pop grand public, électrisera l’océan de fans qui prendront d’assaut le parc Jean-Drapeau, prêt.e.s à bouncer au rythme de ses mélodies électro sombres.



Pour la petite histoire, elle s’était déjà produite à ce même festival en 2018 sur la scène de la Vallée, avant même que ne paraisse l’année suivante l’album qui la consacrerait, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sur lequel apparaît son succès planétaire bad guy. Ce deuxième album lui a valu en 2020 pas moins de cinq prix Grammy.



Le 5 août à Osheaga, au parc Jean-Drapeau

René Simard met en scène la comédie musicale La famille Addams. Photo : Groupe Entourage

Spectacle : la comédie musicale La famille Addams

René Simard et La famille Addams, c’est une combinaison qui ne peut exister qu’avec une comédie musicale! Après le succès Netflix de la série Wednesday, gageons que le spectacle attirera bien des adeptes de vêtements noirs.



Team White – le duo qui a gagné la première saison de Révolution – signe les chorégraphies, alors que la direction musicale a été confiée au compositeur Guillaume St-Laurent, qui n’en est pas à sa première comédie musicale, ayant figuré sur les programmes de Fame, Mamma Mia et Grease. Quant à la distribution, elle n’a pas encore été dévoilée, à l’exception de Mercredi Addams, qui sera campée par Alexandra Sicard, 19 ans, qu’on avait notamment pu voir sur scène dans Mary Poppins.



Considérant la popularité des comédies musicales, cette adaptation du spectacle qui roule depuis une douzaine d’années de Broadway à la France devrait elle aussi attirer les foules.



Du 17 au 29 octobre à l’Espace St-Denis