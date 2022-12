Les artistes qui ont fait l’année

Constance Cazzaniga, Jules Couturier et Caroline Bertrand

Patrick Emmanuel Abellard, Catherine Ethier et Simon Boulerice.

Si c’est l’heure de la dinde aux atocas, c’est aussi l’heure des bilans de fin d’année. Comme le veut la tradition, Métro a élu les artistes qui, de l’avis de ses journalistes, ont marqué 2022 par leur talent, leur présence ainsi que par la reconnaissance que leur ont témoignée le public et l’industrie culturelle.

Parce que leur musique, leur jeu ou leurs mots ont su nous rejoindre, nous émouvoir et nous faire sourire, nous avons choisi cette année la chroniqueuse et autrice Catherine Ethier, l’auteur touche-à-tout Simon Boulerice, l’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy, le comédien Patrick Emmanuel Abellard, la scénariste et comédienne Florence Longpré ainsi que l’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir.

Hubert Lenoir

Hubert Lenoir. Photo: Noémie D. Leclerc

L’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir est l’artiste de l’année, selon Métro. Parce que son deuxième album, l’expérimental et hors norme Pictura de ipse: Musique directe, lui a valu une panoplie de prix. Parce qu’il a déménagé tout l’été son spectacle furieusement enlevant sur les scènes des festivals phares du Québec. Et, surtout, parce qu’il s’affirme sans concession.

Florence Longpré

Florence Longpré dans la série Audrey est revenue. Photo: Pixcom

L’œuvre de Florence Longpré a été particulièrement applaudie cette année. Le temps des framboises, qu’elle a coscénarisée avec Suzie Bouchard et qui a bénéficié d’une réalisation de Philippe Falardeau, a clôturé le volet de la Berlinale Series, au Festival international du film de Berlin en février, et a compétitionné au festival international Séries Mania, en France, fin mars. La série est par la suite sortie au Québec, où elle a reçu des critiques dithyrambiques.

Audrey est revenue, sortie l’an dernier et coécrite avec Guillaume Lambert, a remporté en avril 2022 le Grand Prix Dior ainsi que le Prix spécial d’interprétation (décerné à l’ensemble de sa distribution) au prestigieux festival international Canneseries. Aux Gémeaux, la série disponible sur Club illico, dans laquelle Florence Longpré tient le rôle principal, a reçu trois prix: meilleure comédie, meilleure réalisation (comédie) et meilleur texte (comédie).

Patrick Emmanuel Abellard

Patrick Emmanuel Abellard dans King Dave. Photo: Danny Taillon/Théâtre Duceppe

Autant sur les planches de théâtre que sur les écrans de télévision, il est une véritable étoile montante qui a tout pour plaire: charisme, talent et allure franchement sympathique.

Patrick Emmanuel Abellard a porté sur ses épaules la nouvelle mouture d’une pièce devenue un classique du théâtre québécois, King Dave. En 2023, il présentera d’ailleurs la version anglaise de la pièce, qu’il a lui-même traduite, le comédien étant bilingue et travaillant dans les deux langues.

On a également pu le voir sur scène dans Ladies Night et Le magicien d’Oz, sans oublier les nombreux rôles à la télévision dans lesquels il a brillé. Pensons aux séries à succès Chouchou, Avant le crash et Complètement lycée.

Cette belle lancée se poursuivra l’an prochain, puisqu’il a décroché un rôle dans deux séries attendues, soit La candidate et X-13. Il a aussi terminé le tournage de We Are Zombies, le nouveau film du trio RKSS, les cinéastes derrière le film culte québécois Turbo Kid. On devrait donc pouvoir continuer d’apprécier son travail dans les prochains mois.

Ariane Roy

Ariane Roy. Photo: Gaëlle Leroyer

Énorme année pour la talentueuse musicienne de Québec qui a lancé son envoûtant – et attendu – premier album, médium plaisir, en février.

L’autrice-compositrice-interprète est par la suite allée répandre le bonheur aux quatre coins de la province en s’embarquant dans une réjouissante tournée et en participant à divers festivals, notamment Le Festif et les Francos, pour faire découvrir au public son superbe univers pop alternatif.

Vous en voulez plus? Sa voix s’est fait entendre sur les projets de divers collègues musicien.ne.s au cours de l’année, dont Super Plage, Marco Ema et Étienne Dufresne. Elle est également apparue sur l’album Aquanaute 2022 d’Ariane Moffatt, où elle a repris le magnifique succès Point de mire avec son ami Thierry Larose.

Cette année de rêve a été marquée de reconnaissance. Ariane Roy s’est vu décerner le Prix collégial de la chanson de l’année pour Ce n’est pas de la chance avant de finalement remporter le prix de la Révélation de l’année au dernier Gala de l’ADISQ.

Simon Boulerice

Simon Boulerice. Photo: Josie Desmarais/Métro

Comme auteur, il a signé une des meilleures séries de l’année, l’éblouissante Chouchou sur Noovo. Choquante, dramatique, belle et nuancée, elle a su fasciner à peu près tout le monde en abordant un tabou de front, sans le normaliser.

Mais c’était loin d’être la seule série de Simon Boulerice cette année, puisqu’il a également sorti la deuxième saison de son émission Six degrés, pour laquelle il a remporté le Gémeaux du Meilleur texte jeunesse. À cela s’ajoutent deux webséries sur l’Extra d’ICI Tou.tv, soit Martine à la plage, une adaptation de sa pièce éponyme, et Géolocaliser l’amour, dans laquelle la sexualité entre hommes est montrée sans détour.

En plus de son travail de scénariste, il a signé un nouveau livre jeunesse, Déjeuner avec papa, publié aux Éditions de la Bagnole, et a continué de tenir ses chroniques à Sucré salé ainsi qu’à Cette année-là.

Simon Boulerice multiplie les projets, oui, mais surtout, il les réussit en y injectant sa désormais légendaire sensibilité. On espère qu’il la transmettra aux jeunes générations!

Catherine Ethier

Catherine Ethier. Photo: Josie Desmarais/Métro

Depuis la sortie de son premier livre, Une femme extraordinaire, paru en avril chez Stanké, la plume de Catherine Ethier est plus que jamais reconnue, même si on la connaissait déjà par ses chroniques écrites dans divers médias au fil des années. En abordant des sujets difficiles et complexes comme la dépression, elle a su rejoindre ses lecteur.ice.s avec son roman en partie inspiré de sa propre vie.

C’est d’ailleurs pour son talent à mettre en mots des sentiments éprouvants qu’on aime tant l’entendre rebondir sur l’actualité les vendredis à Tout un matin ou qu’on s’attache à ses jolies paroles pour rendre nos dimanches plus doux et moins angoissants à De l’huile sur le feu, deux émissions d’ICI Première où ses chroniques sont devenues des incontournables cette année.

Pour couronner le tout, Catherine Ethier a reçu en 2022 sa première nomination aux Gémeaux pour son animation d’une capsule sur la bienveillance sur les réseaux sociaux dans la websérie jeunesse L’ABC.