Ariane Roy confirme son talent fou avec son premier album «Médium plaisir»

Après un premier EP remarqué en 2020 et avoir été sacrée Révélation Radio-Canada en chanson en 2021, la talentueuse musicienne Ariane Roy passe à l’étape suivante et sort son premier album en carrière, Médium plaisir.

Les débuts de l’artiste de Québec étaient prometteurs et cette nouvelle offrande ne déçoit pas. Son talent, déjà reconnu, y est résolument confirmé.

Baignant toujours dans l’univers pop alternatif qui a fait sa marque jusqu’à présent, la musicienne se permet des virages tantôt plus rock, tantôt plus soul, en naviguant avec une grande aisance entre ces styles. Ses textes témoignent de cette même liberté, proposant des hymnes réjouissants comme des confessions empreintes de douceur et de vulnérabilité.

L’ensemble, envoûtant, s’écoute avec grand plaisir et nous laisse absolument charmés.

Dès le vendredi 11 février sur les plateformes d’écoute