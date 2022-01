On adore «Heaven, Wait», le premier album de Ghostly Kisses

Margaux Sauvé – dont le nom du projet musical est inspiré par la poésie de William Faulkner – fait enfin paraître Heaven, Wait, son premier album. Et quel plaisir que de retrouver l’énergie envoûtante de Ghostly Kisses!

Sa voix vaporeuse, mais puissante, se pose ainsi délicatement sur les notes d’un piano distillées dans une électro-pop retentissante. Si l’ensemble de dix morceaux est excellent, Green Book, Blackbirds et Your Heart Is Gold sont particulièrement remarquables.

À noter que, grâce à ses quatre précédents EP et sa sublime reprise de J’ai demandé à la lune, Ghostly Kisses rassemble un demi-million d’auditeurs mensuels sur Spotify.