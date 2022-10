Catherine Chabot est «La candidate» dans la nouvelle série d’Isabelle Langlois

La scénariste Isabelle Langlois, dont les savoureux dialogues sont passés à l’histoire de la télé québécoise (pensons à Rumeurs et à Lâcher prise notamment), récidive avec une nouvelle série de fiction pour l’Extra d’ICI Tou.tv, La candidate, mettant en vedette Catherine Chabot.

La comédienne et dramaturge qu’on a pu voir cette année dans le film Lignes de fuite incarne Alix Mongeau, technicienne en pose d’ongles et mère monoparentale complètement désintéressée par la politique. Pour dépanner un ami, elle accepte de « laisser mettre sa face » sur des poteaux pour le Parti Progrès et Démocratie du Québec.

Or, elle remportera son élection dans une circonscription dont elle ne connaît rien. Propulsée dans l’arène politique, elle découvrira le travail de députée et l’engagement communautaire.

Une femme de cœur

« Tout le monde rêve de jouer ses mots! », s’exclame en webconférence Catherine Chabot au sujet d’Isabelle Langlois. « Pour moi, c’est l’une des plus grandes dialoguistes du Québec. »

Qu’est-ce qui l’a séduite chez son personnage? « Elle parle avec son cœur, même si c’est à travers son “cass”. Elle est habile avec les gens, c’est grâce à ça qu’elle fera son chemin. Cette fille-là, je la connais dans mes tripes. Et je l’aime », répond l’interprète d’Alix qui, à l’instar de son personnage, a déjà travaillé dans les bars.

« Comme elle, je vais vivre un parcours initiatique », ajoute celle qui tient son premier rôle principal dans une série télé.

Le sens de la répartie qui fait la marque d’Isabelle Langlois sera au rendez-vous, nous promet-on. Aucun doute que la galerie de personnages issus de l’ancien et du nouveau monde d’Alix donnera lieu à de jouissifs échanges, dont la scénariste a le secret.

Parmi ces univers qui forcément se heurteront, on rencontrera le personnage d’Ines Talbi, une whip — c’est-à-dire une personne qui assure la discipline au sein d’un groupe parlementaire — qui devra bien malgré elle guider la néophyte à l’Assemblée nationale. On découvrira également Léo, la meilleure amie d’Alix qui n’a nullement envie de comprendre son nouveau métier.

Christian Bégin, Alex Godbout, Éric Bernier, Patrick Emmanuel Abellard, Geneviève Brouillette, Isabelle Vincent, Louis Champagne, Maka Kotto, Mireille Métellus et Roger Léger, entre autres, figurent au générique.

Candidate « poteau »

Alix Mongeau, émule de Ruth Ellen Brosseau, ex-députée du Nouveau Parti démocratique qui avait fait scandale l’année de son élection? Pas du tout : Isabelle Langlois s’est certes inspirée du phénomène des candidat.e.s dit.e.s « poteau » pour donner vie à sa protagoniste qui fait ses premiers pas dans un monde dont elle ignore tout, mais elle ne raconte l’histoire de personne, assure-t-elle. « J’aurais eu peur qu’on me prête des intentions moqueuses, alors que ce n’est pas le cas. »

Par ailleurs, la nouvelle vie de politicienne d’Alix pourrait fort bien se décliner sur plus d’une saison, révèle Radio-Canada, la scénariste abondant dans son sens.

La série de 10 épisodes d’une heure, réalisée par Sébastien Gagné, sera présentée en primeur en 2023 sur l’Extra de Tou.tv.