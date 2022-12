Les coups de cœur des libraires, disquaires et cinémas de Montréal

Les différentes vitrines culturelles de la métropole sont des endroits de prédilection pour consommer de l’art, mais également pour faire le plein de suggestions. Voici leurs sorties coups de cœur de l’année 2022.

Musique

Photo: Gaëlle Leroyer

medium plaisir d’Ariane Roy (Universal Music)

«La composition et les mélodies [de medium plaisir] sont de qualité. Ce disque a bien marché ici, même si on l’a reçu en fin d’année. C’est une belle surprise. Dans les premiers albums de certains artistes, il y a une concentration d’idées et c’est souvent leur meilleur. [Ariane Roy] a une belle voix et il y a de bons arrangements. Pour ce qui est des chansons, j’ai particulièrement aimé Ce n’est pas de la chance.»

Luc Bérard, propriétaire du magasin de disques L’Oblique

Archives de Cédric Dind-Lavoie (Corne de brume)

«Archives de Cédric Dind-Lavoie est un album hivernal. Il y a des échantillonnages de musique folklorique et de musique contemporaine. Normalement, Cédric Dind-Lavoie est bassiste pour d’autres musiciens. Archives est son premier solo. C’est l’un des trucs les plus originaux que j’ai entendus cette année. C’est bon de A à Z et c’est très bien fait.»

Jean-François Rioux, propriétaire du magasin de disques Le Vacarme

Littérature

Quand viendra l’aube de Dominique Fortier (Alto)

«D’abord, c’est super tendre, c’est doux, c’est beau. Et puis surtout, c’est une longue méditation sur le deuil, parce que c’est l’histoire de la perte d’un père. Voilà, je trouve que l’on vit à une époque assez violente, donc ça fait du bien. C’est un roman apaisant.»

Éric, copropriétaire de la librairie Le Port de tête

L’écrivaine Monique Proulx. Photo: Yves Provencher, Métro

Enlève la nuit de Monique Proulx (Boréal)

«[C’est] un roman qui raconte le parcours de Markus, qui a fui sa communauté [juive] fermée [qui l’étouffait] et qui découvre la liberté dans un Montréal où tout est nouveau pour lui. Il doit vivre d’abord dans la rue, en compagnie d’un ami itinérant. Il commencera ensuite à faire de petits boulots et aidera lui-même les gens aux prises avec l’itinérance. Il côtoie les marginaux et, à cause de son passé, ne les comprend pas toujours. Il tente toutefois de garder ses valeurs tout en s’adaptant au monde dur dans lequel il vit. Au bout du compte, c’est un récit lumineux sur le sens de la vie.»

Frédéric Lalonde, libraire à la Librairie de Verdun

Cinéma

Viking de Stéphane Lafleur (Les Films Opale)

«D’une très grande originalité, cette idée absurde est crédible, drôle, triste et dramatique. Des personnes sont choisies pour simuler une expédition d’astronautes sur Mars. Le film est une belle étude des comportements humains. La direction photographique est impeccable et les acteurs sont dirigés à merveille.»

Jean-François Lamarche, directeur général adjoint – films aux cinémas Beaubien, du Parc et du Musée

BD

La Méduse de Boum (éditions Pow Pow)

«La Méduse de Boum m’a beaucoup impressionné. [Cette bande dessinée se démarque] par le sujet d’une part, et d’autre part par le traitement qui est vraiment très émouvant. La thématique est particulièrement pertinente. C’est un livre très touchant sur une jeune fille qui est en train de perdre la vue. Ça se présente sous une forme de méduse qu’elle a dans l’œil. [Cette méduse se multiplie] au point de lui faire perdre la vue complètement. Le personnage est attachant et c’est une très belle BD. On est plusieurs à l’avoir lue ici et je pense que tout le monde a eu un petit coup de foudre.»

François Mayeux, propriétaire de la librairie Planète BD

Chanson noire de Jeik Dion (Glénat Québec)

«C’est la première bande dessinée écrite par [Jeik Dion] et c’est magnifique. L’histoire d’horreur est différente de ce qu’on voit d’habitude. [NDLR: Elle porte sur un couple qui déménage à la campagne et qui est confronté à un arbre maléfique et à un événement cosmique chamboulant sa quiétude.] Au niveau du dessin, c’est vraiment intéressant. Il est très instinctif par rapport à ce qu’on voit d’habitude [au Québec], qui est plus cartoonesque. C’est un trait qui est plus hachuré, déchiré, plus intense. La coloration aussi est particulière. D’un point de vue créatif, c’est l’une des BD les plus originales pour ce qui est des méthodes de production. C’est une œuvre qui est très personnelle également.»

Christian Viel, propriétaire de la Librairie Z