Maripier Morin animera une émission quotidienne à la radio

Maripier Morin fait son retour médiatique et animera une émission quotidienne à la radio, sur les ondes matinales de WKND 99,5. Elle se joint à l’équipe d’On part ça d’même!, en compagnie de Patrick Langlois et de Vincent Dessureault.

Elle prendra le rôle d’animatrice à partir du 21 août prochain, les matins de semaine entre 5h30 et 9h.

«C’est avec ouverture, vulnérabilité et sincérité que j’attaquerai ce nouveau défi et je me sens privilégiée de le faire au sein d’une si belle équipe», soutient Maripier Morin. Rappelons qu’elle avait été écartée de la scène médiatique entre autres pour avoir mordu Safia Nolin, acte alors condamné dans la vague du mouvement #MoiAussi.

«Nous faisons partie de ceux qui croient au processus de réhabilitation. Elle a travaillé fort pour régler ses problèmes et pour grandir à travers ce processus. Nous avons suivi son parcours et avons constaté qu’elle a entrepris et accompli avec sérieux une démarche complète nous prouvant qu’elle mérite une deuxième chance», justifie le directeur de la programmation de WKND, Benoit Simard.

Le directeur de la programmation ajoute que de participer au retour de Maripier Morin sur les ondes est «un choix qui s’inscrit dans le courant audacieux et avant-gardiste qui a forgé l’identité de WKND».