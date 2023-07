Imagine Dragons: cette fois, c’était la bonne!

Même s’il le ciel était menaçant et qu’une veille d’orages violents a plané sur Québec toute la journée, les Plaines d’Abraham étaient remplies au bouchon vendredi soir pour le concert d’Imagine Dragon. Si bien que l’organisation du Festival d’été de Québec a confirmé la fermeture du site vers 21h40 alors que Dan Reynolds et sa bande amorçaient leur troisième chanson.

Accueillis par une marée de cellulaires prêts à immortaliser le moment, ils ont amorcé la soirée avec le succès Believer accompagné par des jets de fumée et des serpentins. Arrivé à Québec à peine quelques heures avant leur prestation, le groupe a rappelé sur scène la malédiction qui semblait frapper leurs concerts aux Festival d’été. «On voulait vraiment faire ce spectacle. Sûrement que plusieurs d’entre vous étaient là la dernière fois quand on a dû s’arrêter en raison de la pluie!», a souligné le chanteur du groupe quelques instants avant de retirer sa chemise pendant Thunder.

Tous souriants, on sentait les membres de la formation heureux de présenter enfin un spectacle complet sur les Plaines après l’orage de 2019 et l’annulation pandémique de 2020. Véritable feu roulant de succès, le spectacle n’a connu aucun temps mort. Des éléments pyrotechniques ont été utilisés sur plusieurs titres comme Natural ou Whatever It Takes.

Une tradition

À nombreuses reprises, les spectateurs ont aussi eu l’occasion de chanter en chœur les paroles des titres du groupe comme pendant Bad Liar alors que les Plaines étaient illuminées par les milliers de téléphones cellulaires des festivaliers. Au même moment, quelques gouttes de pluie ont commencé à s’abattre sur Québec permettant à Reynolds de blaguer qu’il s’agissait d’une «tradition». «On ne s’en va pas nulle part. On reste sur cette scène!», a-t-il assuré en poursuivant avec Demons et On Top of the World.

Cette pluie n’était toutefois pas suffisante pour déranger les festivaliers qui ont continué de danser et chanter avec le même aplomb. Après avoir interprété Radioactive et Walking The Wire, la soirée s’est terminée au son de My Life pendant qu’une autre forme de pluie, une pluie de confettis, tombait sur la foule.

Photo: Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

