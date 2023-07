Prestation éclair de Robert Charlebois

Le Festival d’été Québec avait prévu une grande fête avec Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants sur les Plaines jeudi soir, mais Dame nature en a décidé autrement. Seul Charlebois a pu monter sur scène, mais son concert fut plus court qu’initialement prévu.

En effet, plutôt que de voir les spectacles annulés en raison de la météo, le Festival d’été de Québec a tenté de réajuster son horaire pour permettre aux deux artistes de fouler les planches. Cependant, l’orage attendu pour le milieu de la soirée s’est pointé plus tôt que prévu permettant seulement au chanteur de 79 ans de se produire devant la foule de quelques milliers de personnes sur les Plaines d’Abraham.

Ainsi, Charlebois est arrivé sur scène sur le coup de 18h30 alors qu’il devait initialement le faire vers 20h. Son spectacle qui devait durer plus de 75 minutes selon la programmation originale a été réduit à 45 minutes dans l’espoir de permettre aux Cowboys Fringants d’offrir aussi quelques chansons à leurs admirateurs.

«La vie, ça ne se passe pas toujours comme on pense. Ça s’en vient vers nous, donc on m’a demandé de commencer plus tôt», a lancé Charlebois dès les premières notes de Le manque de confiance en soi. «On va se faire pogner, Pis on va qu’y goûter». Disons que les paroles de ce titre paru en 2019 prenaient une tout autre tournure pendant que le ciel s’assombrissait de minute en minute derrière la scène, à l’ouest de la Ville.

En enchaînant ses succès sans trop perdre de temps vu les circonstances, l’infatigable artiste a averti les spectateurs. «Si ça devient trop dangereux, on arrête». Parce que le danger aurait pu se pointer bien avant l’orage en raison de la force des vents. L’iconique affiche portant le logo du FEQ à l’arrière des Plaines avait même été retirée par mesure préventive avant le début du spectacle, tout comme les écrans situés au milieu des Plaines avaient été abaissé vu la puissance des vents sur l’heure du souper.

Si Les Ailes d’un Ange était un incontournable dans la capitale et qu’il «fallait être né en banlieue de Moscou» pour ne pas en connaître les paroles, le moment fort de la prestation de Charlebois fut certainement l’interprétation de Lindberg qu’il a fait avec son amie «de plus de 60 ans», Louise Forestier. Cette dernière était montée sur scène quelques minutes plus tôt pour California.

Visiblement au bout du temps qui lui était alloué en fonction de l’horaire remanié de la soirée, le chanteur qui n’a plus besoin de présentation a ensuite quitté la scène en saluant la foule. «Merci les amis! À bientôt, si Dieu le veut!», a-t-il laissé tomber.

