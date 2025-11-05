Appel à projets artistiques : L’art de perruquer

La Galerie d’art Stewart Hall et le Musée d’art de Joliette s’associent pour une exposition innovante intitulée L’art de perruquer / Parallel Play. Cette initiative invite les artistes professionnels à soumettre des projets qui réinventent les espaces muséaux et les galeries d’art en tant que lieux de vie et de créativité.

L’exposition se déroulera dans ces deux institutions culturelles en 2026, offrant une plateforme pour explorer de nouvelles formes d’interaction entre l’art, le public et l’espace.

Réinventer les espaces culturels

L’art de perruquer / Parallel Play cherche à transformer les musées et galeries d’art en espaces dynamiques et vivants. Inspiré par le concept de «perruquer» de Michel de Certeau, le projet encourage les artistes à utiliser des tactiques ingénieuses pour détourner les codes institutionnels à des fins collectives et communautaires. «Perruquer» consiste à prendre des retails, des rebuts de son lieu d’emploi et les réutiliser à des fins personnelles ou ludiques, souvent en utilisant les outils de l’employeur.

Les commissaires, Manel Benchabane et Ariane De Blois, souhaitent voir les artistes explorer comment habiter un musée physiquement, symboliquement et émotionnellement, en transformant les contraintes en opportunités créatives.

Les artistes professionnels et collectifs sont invités à soumettre des projets inédits ou adaptés pour cette exposition en deux volets. Les propositions peuvent inclure des installations habitables, des performances in situ, des interventions dans des espaces non conventionnels, ou des projets participatifs avec le public. L’objectif est de créer un lien entre le lieu, l’œuvre et l’espace, en invitant le public à participer activement à l’œuvre.

Pour plus d’informations, les artistes peuvent consulter les sites Web des deux institutions ou contacter la Galerie d’art Stewart Hall par courriel.

