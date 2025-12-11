Evelyne de la Chenelière remporte le Grand Prix du livre

Le Grand Prix du livre de Montréal 2025 a été décerné à Evelyne de la Chenelière pour son œuvre Les traits difficiles, publiée aux Éditions Les Herbes rouges. L’oeuvre de l’écrivaine et comédienne est reconnue pour «sa sensibilité et son audace».

Les traits difficiles explore les complexités de l’expérience humaine à travers des récits entrelacés, mettant en lumière des personnages en quête d’existence et d’amour. Le jury a particulièrement apprécié la justesse et la puissance de son écriture, qualifiant l’œuvre de «magistrale, empreinte d’humanité et de grâce».

En récompense, l’autrice a reçu une bourse de 15 000$ et une reliure spéciale de son œuvre. Les autres finalistes ont chacun reçu une bourse de 1000$. Il s’agit de Maxime Brillon pour Awards, Heather O’Neill pour The Capital of Dreams, Mathieu Rolland pour Soleil d’abandon, et Olivia Tapiero pour Un carré de poussière.

Le Prix du livre jeunesse pour Catherine Braun-Grenier

Lors de la même cérémonie, le Prix du livre jeunesse a été attribué à Catherine Braun-Grenier pour le roman Hugo, publié aux Éditions Fonfon. Ce livre, qui est le premier de l’autrice, raconte l’histoire émouvante d’un petit carlin abandonné et sa quête pour retrouver confiance en l’humanité. Le jury a souligné la sensibilité et la justesse de l’album, qui aborde le thème de l’adoption animale avec une grande délicatesse. Braun-Grenier a reçu une bourse de 5000$ pour son œuvre.

Les finalistes de cette catégorie, récompensés par des bourses de 500$, incluent Jocelyn Boisvert pour L’homme aux araignées, Fanny Britt pour Bonjour, mon cœur, Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget pour Déménager au ciel, et Stéphane Laporte et Jacques Goldstyn pour Un cadeau de Noël en novembre.

«Montréal est fière de soutenir le milieu du livre et de célébrer la richesse de la création littéraire. Cette remise conjointe des deux grands prix marque une étape importante, un geste qui reflète notre volonté de rassembler et de mettre en lumière ces talents qui contribuent à faire de Montréal une ville de culture et de lecture», a dit la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Tous les livres finalistes et lauréats sont disponibles dans les Bibliothèques de Montréal, permettant à un large public de découvrir ces œuvres remarquables.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.