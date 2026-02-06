«Montréal, ma belle», un film émouvant sur l’éveil personnel

Le film Montréal, ma belle, réalisé par la Montréalaise Xiaodan He, sortira en salle le 13 février prochain à travers tout le Québec. Ce drame familial, mettant en vedette la célèbre actrice chinoise Joan Chen, aux côtés de Charlotte Aubin et John Xu, promet d’être un ajout poignant au cinéma queer de la diaspora asiatique.

Montréal, ma belle raconte l’histoire de Feng Xia, une immigrante chinoise de 53 ans vivant à Montréal. Après des années de vie dans l’obéissance silencieuse envers sa famille, sa culture et un mariage basé sur le non-dit, Feng Xia rencontre Camille, une jeune Québécoise libre et insouciante. Cette rencontre déclenche en elle un désir longtemps réprimé et l’amène à se choisir pour la première fois.

Feng Xia entreprend alors un voyage d’éveil personnel qui la confronte à ses choix passés et au prix de la liberté.

Un film pionnier dans le cinéma queer asiatique

Selon Filmoption, distributeur du film, ce long métrage est le premier à placer au cœur de son récit une protagoniste lesbienne chinoise réprimée. Xiaodan He, la réalisatrice sino-canadienne, s’est inspirée de sa propre expérience d’immigration de Chine à Montréal en 2002 pour écrire ce film. Elle explore les identités multiples qui façonnent la vie en exil, offrant ainsi une perspective unique et personnelle.

Montréal, ma belle est produit par Christine Falco de Films Camera Oscura, en coproduction avec Xiaodan He de Red Dawn Productions. Le film a bénéficié du soutien financier de la SODEC, de Téléfilm Canada et de divers crédits d’impôt, soulignant l’importance de cette œuvre dans le paysage cinématographique canadien.

Avec Montréal, ma belle, Xiaodan He signe son deuxième long métrage de fiction après Un printemps d’ailleurs (A Touch of Spring). Ce nouveau film promet d’être une œuvre profondément émotive et significative, explorant des thèmes universels à travers le prisme d’une expérience personnelle et culturelle unique.

