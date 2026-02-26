Osheaga 2026 : Une programmation éclectique avec Twenty One Pilots, Tate McRae et Lorde

La 19e édition du Festival Osheaga promet d’être un événement mémorable cet été à Montréal. Prévue du 31 juillet au 2 août 2026, cette édition réunira une programmation éclectique de 84 artistes, avec en tête d’affiche Twenty One Pilots, la chanteuse Tate McRae et l’artiste néo-zélandaise Lorde.

En plus des têtes d’affiche, le festival accueillera des artistes de renommée internationale tels que The XX, Empire of the Sun, et Major Lazer. Les amateurs de musique pourront également apprécier les performances de Sombr, Gunna, Turnstile, Geese, et Wolf Parade, entre autres.

Un rendez-vous incontournable

Osheaga est reconnu pour sa capacité à transformer le parc Jean-Drapeau en un véritable épicentre de la musique, attirant des festivaliers du monde entier. L’énergie unique et les performances de calibre international font de cet événement un incontournable de l’été montréalais. Les billets pour les trois jours du festival seront mis en vente le vendredi 27 février à 10h.

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