L’auteur.rice Eli Tareq El Bechelany-Lynch a reçu le Grand Prix du livre de Montréal pour son recueil de poèmes The Good Arabs lors d’une cérémonie à la Maison de la culture de Verdun, jeudi soir.

La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, a remis le prix à l’auteur.rice queer d’origine arabe, dont le livre – disponible en anglais seulement – a été salué par la critique anglophone.

The Good Arabs, publié sous Metonymy Press, est reconnu comme «déstabilisant» et aborde une multitude de sujets, dont les questions de genre et d’identité, le politique, le Moyen-Orient, la famille et l’exclusion sociale. Eli Tareq El Bechelany-Lynch avait précédemment écrit Knot Body, un recueil qui confrontait le capitalisme, la grossophonie et la maladie, entre autres.

Un essai – Sept proses sur la poésie (Estuaire) de Daniel Canty – et trois romans – Mille secrets mille dangers (Le Quartanier) d’Alain Farah, When We Lost Our Heads (HarperCollins Canada) de Heather O’Neill ainsi que Morel (Le Cheval d’août) de Maxime Raymond Bock – étaient également finalistes pour le prix.

Avec ce prix, Eli Tareq El Bechelany-Lynch remporte une bourse de 15 000 $ de la Ville de Montréal, tandis que chaque finaliste repart avec une bourse de 1000$.

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2022, présidé par Carole David, était composé de Marie-Célie Agnant, Arianne Des Rochers, Ayavi Lake, Émilie Monnet et Billy Robinson.

Le Grand Prix du livre de Montréal, remis depuis 1965, fait la promotion des écrivain.e.s de la métropole, souligne l’excellence de la littérature québécoise et le dynamisme des maisons d’édition montréalaise. Parmi ses lauréat.e.s des dernières années, on compte notamment Martine Delvaux pour Le boys club (2020), Anaïs Barbeau-Lavalette pour La femme qui fuit (2016) ou encore Dany Laferrière pour L’énigme de retour (2009).