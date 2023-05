L’engouement pour «The Dark Side of the Moon» cause une panne de la billetterie

Le spectacle The Dark Side of the Moon présenté au Planétarium, qui rend hommage à l’album éponyme du groupe Pink Floyd, a été victime de sa popularité. L’achalandage inusité sur le site web et le système de billetterie du Planétarium suscité par l’événement a causé une panne sur ces deux plateformes, le 8 mai dernier.

À cette date, entre 5000 et 8000 personnes se seraient connectées à chaque minute sur le site d’Espace pour la vie pour tenter d’obtenir des billets pour le spectacle, a confirmé l’organisation par courriel. Normalement, la capacité de la billetterie permet la présence simultanée de 500 utilisateurs. En réaction à cet engouement subit, cette capacité a été doublée.

Capture d’écran sur le site web d’Espace pour la vie.

Un avis figure toujours sur la page d’accueil de la billetterie en ligne d’Espace pour la vie. Pour l’instant, les intéressés sont invités à s’inscrire à un formulaire pour être avertis du moment de la mise en vente de billets pour les dates supplémentaires qui seront prochainement ajoutées.

Environ 11 000 billets auraient été vendus pour The Dark Side of the Moon depuis la première mise en vente, le 12 avril dernier.