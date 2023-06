Le Club Soda change de mains après 40 ans

La boîte de développement culturel LABE a acquis le Club Soda, mythique salle de spectacle du boulevard Saint-Laurent, au centre-ville, cofondée par Michel Sabourin et Rubin Fogel, qui l’auront dirigée près de quatre décennies.

Cette acquisition ne dépaysera nullement LABE, qui depuis plus de 20 ans offre aux artistes diverses options afin de favoriser les meilleures conditions de création possible. Soulignons qu’elle compte dans son giron la salle de concert Le Ministère, le festival de musique Santa Teresa, le lieu de résidence artistique REDA, l’espace de vie Boîte culturelle, la maison de disques et tourneur français Horizon Musiques ainsi que le studio estrien B-12.

Les mélomanes de tout acabit n’ont donc rien à craindre : comme il le fait depuis 1982, le Club Soda continuera d’accueillir des artistes d’ici comme de l’international, assure par voie de communiqué LABE, dont la mission réside en ces mots : Let Artists Be. Laissez les artistes s’exprimer, exister.

Nulle crainte à avoir non plus du côté des employé.e.s de la salle de spectacle : leurs postes sont tous maintenus.

La salle, qui peut contenir 900 personnes debout, continuera en outre de servir de lieu de conférences et de tournages télévisuels.

Au tour de LABE de jouer

Les ex-propriétaires du Club Soda se réjouissent de cette transition, bien que ce soit « avec un pincement au cœur et non sans tristesse » qu’ils se soient départis de leur établissement. « Nous sommes plus qu’heureux qu’une entreprise québécoise qui partage nos valeurs et qui est en pleine croissance accepte de relever ce défi », ont déclaré Michel Sabourin et Rubin Fogel.

« Quarante ans dans la vie du Club Soda, c’est près de 10 000 représentations et quelque 4 millions de spectateurs. C’est beaucoup de moments heureux, mais aussi beaucoup de travail, poursuivent-ils. On prend pour acquis qu’après tant d’années, une salle de spectacle fait partie du décor et que sa pérennité est un fait accompli. Rien n’est plus faux. Maintenir en vie une salle privée est un combat de tous les jours qui passe par la fréquentation du public, principale source de revenus et sa raison d’être. »

« C’est un grand honneur pour moi et pour mon équipe de reprendre le flambeau de cette institution demeurée indépendante pendant toutes ces années », déclare pour sa part le président fondateur de LABE, Louis-Armand Bombardier, qui dévoile par la même occasion la nouvelle identité visuelle de son entreprise, conçue avec la boîte de marketing LG2.

La nouvelle identité visuelle de LABE a été conçue par LG2.

« Nous espérons contribuer activement à la stabilité de notre magnifique industrie, avec les joueurs en place et ceux à venir, afin que les artistes en sortent toujours plus rayonnants. Bienvenue au Club Soda, bienvenue chez vous », conclut-il.