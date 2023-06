Dans la foulée de sa tournée estivale d’envergure qui s’amorce, le groupe Vulgaires Machins lance un balado, apprend-on par communiqué.

Que contient cette nouvelle offrande audio en cinq épisodes, offerte sur plusieurs plateforme de diffusion? Plus de cinq heures d’échanges entre le quatuor et le journaliste Félix B. Desfossés, enregistrés sur Zoom à Montréal, Rouyn et Granby. Ces discussions sont à la source du livre souvenir étoffé, signé par le journaliste de Radio-Canada, retraçant l’histoire du groupe en textes et en images, de Granby en 1996 à aujourd’hui à Montréal, qui avait accompagné la sortie du plus récent album de Vulgaires, Disruption, en octobre passé.

Guillaume Beauregard (chant, guitare), Marie-Eve Roy (chant, guitare, claviers), Maxime Beauregard (basse) et Pat Sayers (batterie) relatent donc une foule d’anecdotes et de souvenirs, tout en faisant part de leur réflexions. Et l’urgence de dire (et de jouer) qui anime Vulgaires, elle s’entend.

Pour écouter le balado, c’est ici.