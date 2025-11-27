La Bande des 10, ou la philanthropique au féminin

Après le théâtre au féminin, la philanthropie au féminin: ESPACE GO réunit dix jeunes femmes professionnelles au sein de La Bande des 10 afin de soutenir le milieu théâtral québécois.

ESPACE GO, une institution dédiée à la promotion des femmes artistes avant-gardistes, a lancé La Bande des 10 pour répondre aux défis croissants du secteur artistique. En s’associant à des partenaires partageant leur vision, ESPACE GO cherche à renforcer une culture québécoise où les femmes sont au cœur de l’innovation et de la fierté.

La Bande des 10 est composée de femmes issues de divers secteurs professionnels, chacune apportant son expertise et son réseau pour soutenir la cause. Parmi elles, Marie Custeau, conseillère principale en gestion de talents à La Tête Chercheuse, et Andréan Gagné, directrice principale chez Transat A.T.

Marie-Christine Cloutier, membre du conseil d’administration d’ESPACE GO, est à l’origine de ce projet ambitieux. Son initiative vise à rassembler des forces vives pour soutenir les femmes artistes et promouvoir une culture inclusive et dynamique.

La première mission du groupe est la de billets pour une représentation-bénéfice du spectacle Top Girls. Les philanthropes espèrent recueillir 50 000$.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.