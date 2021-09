Une pluie de nouveautés québécoises à la télé

La baisse du mercure annonce le retour des soirées devant l’écran. Préparez le pop-corn et enfilez vos pantoufles, c’est l’heure de dévorer les alléchantes nouveautés de la télé québécoise.

Au rang des fictions québécoises, les télévores auront l’embarras du choix. Un an après son lancement, la chaîne Noovo présente de nouvelles séries originales dans sa grille d’automne. C’est le cas de Virage, librement inspirée de la vie de la triple médaillée olympique en patinage de vitesse Marianne St-Gelais. Les mercredis à 20h à Noovo.

Créée et interprétée par Catherine-Anne Toupin, la comédie dramatique …Moi non plus! plonge dans le tourbillon politico-médiatique en racontant l’histoire d’une ex-ministre qui devient animatrice de radio. Les mardis à 19h30 à Noovo.

Ceux qui ont aimé l’acclamée Trop de Marie-Andrée Labbé seront ravis de découvrir sa nouvelle série, Sans rendez-vous, une comédie dans laquelle Magalie Lépine-Blondeau interprète Sarah, une infirmière-sexologue en pleine crise existentielle. Elle donnera notamment la réplique à Mylène Mackay, Stéphane Rousseau et Rachid Badouri. Dès le 30 septembre sur ICI Tou.tv Extra.

Du côté jeunesse, la production Campus pique notre curiosité. Comme son nom l’indique, l’intrigue est portée par de jeunes universitaires. Ceux-ci tentent tant bien que mal de préparer leur rentrée après un événement tragique survenu à leur résidence. Avec Noah Parker, Marine Johnson et Étienne Galloy. Dès le 5 octobre à Vrak et en rattrapage sur noovo.ca.

Après le succès monstre et pleinement mérité de M’entends-tu?, Florence Longpré marque son retour au petit écran avec Audrey est revenue. Écrite à quatre mains avec Guillaume Lambert, cette prometteuse nouveauté raconte l’histoire d’une femme (Florence Longpré) qui reprend miraculeusement connaissance après avoir passé 16 ans dans le coma. Dès le 18 novembre sur Club Illico.

Une scène de la série «Audrey est revenue».

Documentaires et affaires publiques

Les amateurs de true crime seront servis avec Présumé innocent: l’affaire Michelle Perron. Le 15 décembre 1987, Michelle Perron a été retrouvée morte dans sa voiture. Trente-trois ans plus tard, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel enquêtent sur ce meurtre toujours irrésolu. Dès le 8 octobre sur Crave.

Si vous êtes plutôt fan de culture pop, vous ne devrez pas manquer C’est cool d’aimer Céline Dion. Cette minisérie explore en quatre épisodes la fascination des millénariaux pour la diva de Charlemagne. Plusieurs artistes y témoignent, dont Marie-Mai, Magalie Lépine-Blondeau, Alicia Moffet et le rappeur Eman. Dès le 2 novembre à ELLE Fictions.

En quête de sommeil, voilà un titre qui interpellera sans doute plusieurs téléspectateurs. Bien qu’on passe un tiers de notre vie à dormir, le sommeil demeure un mystère. Le vulgarisateur scientifique Jean-Daniel Doucet répondra aux grandes questions sur le sujet. Dès le 17 novembre à Savoir Média.

Variétés et téléréalités

Parmi les nombreuses émissions de variétés et de téléréalités à se mettre sous la dent cet automne, il y a Club Soly, qui met en lumière la belle folie d’Arnaud Soly. Le jeune humoriste et ses collaborateurs – dont Katherine Levac, Virginie Fortin, Julien Corriveau et Anas Hassouna – revisiteront l’actualité sous forme de sketchs. Les lundis à 19h30 à Noovo.

La téléréalité la plus attendue de la saison est sans aucun doute Occupation double dans l’ouest, toujours animée par Jay Du Temple. Du dimanche au jeudi à 18h30 à Noovo.

La même chaîne présentera aussi une nouveauté, Qui sait chanter, adaptation du concept coréen I Can See Your Voice. L’animateur Phil Roy sera épaulé par Roxane Bruneau et Rita Baga. Les lundis à 20h à Noovo.

Dans le même registre, Guillaume Lemay-Thivierge animera Chanteurs masqués, autre adaptation sud-coréenne. Les «juges-enquêteurs» Marc Dupré, Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau, Anouk Meunier et Sam Breton tenteront de deviner qui sont les personnalités masquées qui chantent. Les dimanches à 18h30 à TVA.

Club Soly

Trois retours attendus

Plusieurs séries acclamées seront de retour cet automne. C’est notamment le cas de La faille, thriller hivernal mettant en vedette Isabel Richer et dont l’intrigue de la deuxième saison s’articulera autour d’un meurtre survenu au Château Frontenac, à Québec. Dès le 7 octobre sur Club Illico.

La comédie de situation Entre deux draps a fait un tabac l’hiver dernier, au point d’être adaptée en anglais sous le titre Pillow Talk. On peut d’ores et déjà retrouver ses sympathiques personnages dans leurs chambres à coucher. Les mercredis 19h30 à Noovo.

Les fidèles de Canada’s Drag Race attendent avec impatience sa deuxième saison, qui mettra en vedette quatre drag-queens québécoises: Pythia, Adriana, Océane Aqua-Black et Suki Doll. Rappelons que la première édition de ce concours a fait de Rita Baga une véritable star en 2020. Dès le 14 octobre sur Crave.