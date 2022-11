Dead By Daylight: nouveau chapitre pour le jeu vidéo d’horreur

Le populaire jeu vidéo horrifique Dead By Daylight lance un tout nouveau chapitre intitulé Forgé dans le brouillard, qui se déroule dans le monde médiéval. La franchise lancée en 2016 par le développeur indépendant montréalais Behaviour Interactive ne cesse de proposer des nouveautés aux joueur.euse.s.

Ce genre de jeu d’horreur consiste à survivre à un tueur tout droit sorti d’un slasher dans la veine des films Halloween ou Friday the 13th. Survivre ou tuer, car ce jeu en ligne en mode multijoueur permet également d’incarner le tueur en personne!

«Les joueurs sont invités à incarner à la fois la brutalité et la noblesse de cette époque révolue avec un nouveau tueur, Le Chevalier, qui apporte un nouveau mécanisme de jeu stratégique au Brouillard, et un nouveau survivant, Vittorio Toscano, un mystérieux vagabond des mondes», peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise montréalaise.

Ce chapitre moyenâgeux comprend également la sortie d’un nouveau terrain de jeu baptisé «la Place Dévastée», situé parmi les ruines incandescentes d’un village saccagé.

Pour célébrer cette sortie, des tenues exclusives pour Vittorio Toscano et Le Chevalier sont offertes aux joueur.euse.s.

«La tenue très rare “encre d’arcane” de Vittorio Toscano met en valeur les mystérieux tatouages lumineux qui ornent son torse, indique le communiqué. L’apparence déjà terrifiante du Chevalier atteint de nouveaux sommets avec la tenue ultra rare “armure de plates enchantée”, qui le voit vêtu d’une ancienne armure mystique ornée de runes lumineuses inquiétantes.»

Selon Behaviour Interactive, Dead by Daylight compte globalement plus de 50 millions de joueur.euse.s. De surcroît, jusqu’à 2 millions de joueur.euse.s évoluent tous les jours dans ce monde vidéoludique et terrifiant.

Le chapitre Dead by Daylight: Forgé dans le brouillard est disponible dès maintenant sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store et Nintendo Switch.