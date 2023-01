Pierre Bruneau récompensé pour sa carrière aux Prix Écrans canadiens

Pierre Bruneau fait partie des neuf récipiendaires des Prix spéciaux 2023 dans le cadre des Prix Écrans canadiens. L’illustre ex-chef d’antenne à TVA, qui a pris sa retraite l’an passé après 46 ans à la barre des bulletins de nouvelles de la station, a reçu le Prix pour l’ensemble d’une carrière, décerné par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Cette récompense est remise à « une personne canadienne pour sa carrière exceptionnelle ayant eu un impact significatif sur l’industrie audiovisuelle au Canada ou à l’étranger », indique l’Académie.

Pierre Bruneau a amorcé sa carrière en 1972 à la radio CFDA de Victoriaville, avant d’entamer son parcours comme chef d’antenne à TVA en 1976. Durant sa longue carrière, le lauréat de 23 trophées Artis à titre de meilleur animateur de bulletin a couvert de nombreuses soirées électorales municipales, provinciales et fédérales, en plus d’avoir animé maints débats électoraux.

Le prix souligne également son apport philanthropique, lui qui a fondé la Fondation Charles-Bruneau à la mémoire de son fils, qui a succombé, enfant, à une leucémie en 1988.

D’autres récipiendaires

Les Prix spéciaux des Prix Écrans canadiens récompensent des membres de l’industrie audiovisuelle canadienne ayant apporté une contribution exceptionnelle au secteur et à la société dans son ensemble.

Outre Pierre Bruneau figurent notamment parmi les neuf récipiendaires des Prix spéciaux 2023 la comédienne Catherine O’Hara (l’exubérante Moira Rose dans Schitt’s Creek), qui a reçu le prix Icône de l’Académie, ainsi que le comédien Ryan Reynolds, dont l’implication sociale lui vaut le Prix humanitaire.

L’acteur Simu Liu, vedette du premier film de Marvel mettant en scène des personnages asiatiques, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, remporte le prix Radius, décerné à un.e Canadien.ne dont le travail rayonne à l’international.

La journaliste Lisa LaFlamme, qui a mis en lumière les enjeux majeurs de notre époque durant plus de 35 ans à CTV, s’est vu attribuer le prix Gordon-Sinclair pour le journalisme parlé, soulignant sa carrière d’exception.

Soulignons finalement que l’acteur Peter MacNeill, la présentatrice Tracy Moore, le défunt producteur Paul Pope ainsi que l’actrice, scénariste, réalisatrice et productrice anishinaabe et ashkénaze Jennifer Podemski complètent la liste des récipiendaires.

