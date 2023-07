Édith Cochrane à la barre d’un nouveau variété

Édith Cochrane sera à la barre d’un tout nouveau variété l’hiver prochain. Les temps fous sera diffusé à Télé-Québec, annonce la chaîne par communiqué.

Celle qui a coanimé Les enfants de la télé durant huit saisons aux côtés d’André Robitaille invitera ses convives à raconter souvenirs et autres tranches de vie ainsi qu’à tester leurs connaissances. Et elle se fera taquine, avec l’humour pétillant qu’on lui connaît.

Est-ce que les invité.e.s pourront, par exemple, placer en ordre chronologique des événements majeurs, les albums de Céline Dion, des citations de films célèbres ou des tendances vestimentaires?

« Avec un sourire en coin, [Édith] les amène à revisiter leurs perceptions du monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Tantôt ludique et drôle, parfois déstabilisant ou émouvant, le parcours jalonné d’entrevues et de réflexions est toujours singulier, car teinté de la couleur de chacun », lit-on.

Ces interactions, tantôt badines, tantôt émouvantes, seront de surcroît rythmées par un orchestre maison entièrement féminin, le Quatuor Esca, composé d’Amélie Lamontagne, Edith Fitzgerald, Sarah Martineau et Julie Dessureault.