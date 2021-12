Nadia El-Mabrouk et Claude Kamal Codsi - Rassemblement pour la laïcité (RPL)

LETTRE OUVERTE – Le Rassemblement pour la laïcité (RPL) déplore la récupération médiatique et politique autour du retrait de l’enseignante Fatemeh Anvari d’une école primaire de la Commission scolaire Western Québec, pour non-respect de la Loi sur la laïcité de l’État.

Cette loi a été votée démocratiquement et s’applique sur tout le territoire du Québec. De la même façon que les enseignants ne peuvent afficher leurs préférences politiques par des macarons, ils ne peuvent afficher, pendant leur prestation de travail, leurs préférences religieuses par des signes religieux. C’est la loi. Mme Anvari devait choisir entre le respect de la loi et le port d’un signe religieux manifeste pendant sa prestation de travail. Elle a privilégié ses croyances religieuses. De ce fait, elle a elle-même choisi de s’exclure de la profession d’enseignante.

L’État a un devoir de neutralité religieuse dans son rapport avec les citoyens. Ce devoir est d’autant plus important à l’école lorsqu’on s’adresse à de jeunes enfants.

Il est désolant de constater que certains politiciens et chroniqueurs continuent à semer la confusion en décrivant le hidjab comme un simple «foulard», ou même comme un symbole de liberté. C’est ignorer qu’il s’agit d’une pratique religieuse associée à une mouvance religieuse qui s’oppose farouchement à toute forme de liberté pour les femmes. C’est également ignorer que des citoyens provenant de pays musulmans ne demandent qu’à s’intégrer et à envoyer leurs enfants dans des écoles exemptes de pressions religieuses.

Les signes sont porteurs de messages et de sens et Mme Anvari le reconnaît. Or l’école n’est pas le lieu de transmission de messages religieux, que ce soit à travers un enseignement ou à travers un affichage religieux. C’est plutôt un lieu où le respect de la liberté de conscience des enfants prime.

Nadia El-Mabrouk et Claude Kamal Codsi

Rassemblement pour la laïcité (RPL)