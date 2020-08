Cinq applications mobiles qui facilitent la rentrée scolaire de toute la famille

La rentrée scolaire est stressante pour les jeunes et les moins jeunes, mais elle l’est aussi pour les parents; tout le monde doit s’organiser! Afin d’y parvenir avec plus d’aisance, dépêchez-vous de télécharger ces applications mobiles.

FamilyWall

Cette app permet d’interconnecter tous les membres de la famille pour simplifier la gestion des tâches quotidiennes. On peut notamment partager son emploi du temps, les activités de chacun, les listes de courses, la planification des repas, la localisation des membres de la famille, des photos et des vidéos. On y trouve également un service de messagerie.

Gratuite, sur Google Play et l’App Store.

2houses!­

Être parent dans la vie moderne, n’est pas de tout repos, mais être monoparental l’est encore moins. L’application mobile 2houses! a spécialement été conçue pour les parents qui doivent gérer la garde partagée. Elle permet entre autres aux parents de planifier les temps de garde, de gérer les dépenses liées à l’enfant, d’échanger des informations scolaires, parascolaires et médicales.

Quatorze jours d’essai gratuit, puis 12,50 $ par mois ensuite, sur Google Play et l’App Store.

Notability

Les applications de prise de notes sont aujourd’hui nécessaires tant pour les étudiants du cégep et de l’université que pour les enseignants. L’app Notability est compatible avec le iPad, le iPhone, le Mac et elle prend aussi en charge l’Apple Pencil. L’option de convertir l’écriture manuscrite en texte est pratique, et on aime le fait de pouvoir annoter des images, des diapositives et des devoirs.

2,80 $, sur l’App Store.

1Focus

On sait qu’il peut être difficile de garder sa concentration devant un ordinateur ou un appareil mobile, car les distractions fusent de toute part. L’application 1Focus permet de bloquer l’accès à des sites web et des applications pour une période déterminée. Il est donc possible de planifier un horaire de travail ou d’étude sans avoir accès à Facebook.

Gratuite, sur l’App Store.

Studyo

Studyo est un agenda scolaire pour les élèves. Plusieurs écoles ont adopté cette application mobile en remplacement à l’agenda papier. Le tableau de bord quotidien affiche les tâches de chaque période de cours et il est possible de les partager avec son enseignant. Impossible d’oublier la remise d’un travail ou la venue d’un examen avec Studyo! Assure également le suivi des compétences des élèves permettant un soutien personnalisé.

Différents forfaits offerts, sur l’App Store et sur studyo.co