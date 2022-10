24,3°C le 25 octobre: un record pour Montréal

Depuis quelques jours, le soleil brille sur la métropole québécoise. Hier, Montréal a ainsi établi un nouveau record de chaleur pour un 25 octobre, avec une température enregistrée de 24,3°C. Un record qui suit la tendance des mois d’octobre de plus en plus chauds.

Non seulement cette température surpasse le précédent record de 21,7°C établi en 1991, mais il devenait aussi la journée la plus tardive de l’.automne ou il a fait si chaud. À Montréal, le 25 octobre, la température monte en moyenne à 11,5°C.

Et la chaleur n’a pas dit son dernier mot. Au moment d’écrire ces lignes, la station météorologique de l’aéroport Trudeau enregistrait 21,7°C à 12h, surpassant déjà le record du 26 octobre 2012 de 21,5°C. Le record actuel pour tout le mois d’octobre est de 27°C, établi en 1979.

Octobre de plus en plus chaud

D’après les données météorologiques de l’aéroport Trudeau, compilés par Métro, les mois d’octobre sont de plus en plus chauds. Sur la décennie 1980-1989, il faisait en moyenne 11,2°C au moment le plus chaud de la journée en octobre alors que pour la décennie 2010-2019, cette valeur s’établit à 14°C, en hausse de près de 3°C.

Le mois d’octobre 2022 devrait d’ailleurs être le troisième plus chaud de l’histoire de la métropole, après ceux de 2017 et de 2007.

Le froid prendra le dessus

Si les Montréalais peuvent encore profiter d’une douceur estivale, il leur faudra revêtir des habits plus chauds des vendredi matin. En effet, certaines projections prévoient le premier gel de la saison pour ce vendredi 28 octobre, avec un retard de huit jours sur la moyenne.

Il devrait faire environ 10°C vendredi au plus chaud de la journée, un brusque retour aux normales de la saison.