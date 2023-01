Legault veut faire du Québec un des premiers états carboneutres

Francois Legault affirme sa volonté de faire du Québec un leader dans la lutte aux changements climatiques, en devenant « un des premiers états d’Amérique du Nord – si ce n’est le premier – à devenir carboneutre.

Le premier ministre a déclaré en mêlée de presse vouloir s’appuyer sur l’industrie pour atteindre cet objectif. Les industries représentent 30% des émissions de gaz à effets de serre dans la province et il faut remplacer les énergies polluantes par des énergies propres, rappelle-t-il.

Le Québec est à l’avant-file du changement pour la production de lithium pour les batteries des voitures électriques, l’acier et l’aluminium vert, estime le premier ministre.

François Legault croit que ces changements dans l’économie québécoise pourraient rapporter de l’argent au gouvernement en transformant des emplois rémunérés 50 000$ par année en des emplois payés 100 000$ par année. Il souhaite ainsi rattraper ce qu’il désigne comme un « écart de richesse » avec l’Ontario, le reste du Canada et les États-Unis. « Je veux qu’on puisse investir dans la qualité de vie des Québécois » justifie le chef du gouvernement provincial.

Un rôle pour Hydro-Québec

Concernant les craintes exprimées il y a quelques mois par la PDG sortante d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, de voir l’entreprise d’État devenir un « Dollarama » de l’électricité, Legault a expliqué que dans le passé des contrats désavantageux avaient été conclus, mais que son gouvernement ne ferait pas de même. Il croit que Mme Brochu ne réitèrerait pas ses propos.

Le premier ministre a précisé que « jamais Hydro-Québec ne doit signer un contrat si le rabais qui est donné est supérieur aux revenus additionnels que ce contrat apporte ». Il se défend donc de faire passer les profits avant l’intérêt commun et affirme qu’il « travaille au bénéfice des Québécois et non des entreprises, tout comme Pierre Fitzgibbon, Sophie Brochu et le futur président ou la future présidente d’Hydro-Québec ».

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) souhaite s’appuyer sur la société d’État pour produire plus d’électricité pour répondre aux besoins d’un Québec carboneutre. Des besoins qui sont estimés à 100TWh. Plusieurs scientifiques favoriseraient une sobriété énergétique pour permettre cette transition plutôt qu’une augmentation de la capacité de la production électrique, surtout si cela passe par davantage de barrages.