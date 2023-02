Janvier 2023: un mois record pour la neige et la douceur

Si votre voiture s’est retrouvée ensevelie et embourbée dans la neige à maintes reprises en janvier et que vous avez vu plus de Montréalais qu’à l’habitude pousser des véhicules coincés, vous n’êtes pas seul. Montréal a reçu un niveau quasi record de neige en janvier, avec près d’un mètre de précipitations solides. Le mercure, lui, a été plus clément avec les Montréalais depuis le début de la nouvelle année.

Janvier 2023 a été le mois de janvier avec les nuits les plus douces enregistrées depuis 1973, selon les données compilées par le site Infoclimat. Les nuits ont été en moyenne 6,6°C plus chaudes que les normales saisonnières.

Au-delà des nuits douces, les températures ont été en moyenne les troisièmes plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de janvier à Montréal. Il a fait une moyenne de -4,3°C. Il n’avait pas fait aussi peu froid depuis 21 ans, soit en janvier 2002.

Ce mois de janvier a aussi été le plus enneigé en 24 ans pour la métropole québécoise. Il est tombé un impressionnant total de 94,8 cm de neige en 31 jours. De ce chiffre, 47 cm sont tombés entre le 25 et le 30 janvier. En janvier 1999, le record de neige du premier mois de l’année avait été atteint avec 95 cm tombés.

Des hivers de plus en plus doux?

Les mois de janvier sont de plus en plus doux au Québec. À Montréal, sur les cinq mois de janvier les moins froids enregistrés depuis la compilation des données, quatre sont survenus après 2000.

Les mois de janvier 2020, 2021 et 2023 font d’ailleurs partie des douze mois de janvier les plus doux des relevés météorologiques de Montréal.

La douceur hivernale, même si elle est agréable, peut impacter négativement les écosystèmes du Québec de plusieurs manières. Par exemple, les eaux sont de moins en moins gelées et, donc, de plus en plus vives, ce qui peut accentuer l’érosion des berges.