À la découverte du cellier de l’État de Washington

Bienvenue dans l’Evergreen State – l’État qui est toujours vert – un surnom attribué en raison de l’immense forêt de conifères qui traverse son territoire. À ne pas confondre avec la capitale homonyme du pays, l’État de Washington, voisin de la Colombie-Britannique par le nord et bordé de l’océan Pacifique à l’ouest, est le deuxième plus grand producteur de vins haut de gamme aux États-Unis, avec plus de 1000 établissements vinicoles, 70 cépages et 16 zones viticoles.

Gagnants de nombreux prix et acclamés par la critique, les vins de l’État de Washington sont encore méconnus au Québec, mais ils valent la peine d’être découverts. Avec quelque 127 produits disponibles à la SAQ, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Dans l’équation qui donne à ces vins tout leur caractère, on additionne la nature exceptionnelle et hétéroclite de l’état à des producteurs qui croient en l’importance de redonner à la terre ce que l’on en retire.

Un terreau fertile pour la viticulture

L’État de Washington réunit une grande mosaïque de climats différents qui offrent des conditions optimales à la production de vins diversifiés et de grande qualité, mais aussi à la culture d’excellents fruits, légumes et houblons.

Si vous avez déjà visité la vibrante ville de Seattle, vous y aurez remarqué l’omniprésence de l’eau, ainsi que son climat humide, pluvieux et marin. Or, en s’avançant vers le milieu des terres, on rencontre la chaîne de montagnes des Cascades, qui sert de rempart contre le climat humide de l’ouest, en empêchant les précipitations de descendre sur le bassin du fleuve Columbia.





À l’est de la chaîne, on retrouve donc des conditions arides s’apparentant au désert, ce qui donne un grand rôle aux rivières, entre autres les Walla Walla, Yakima, Snake et Columbia River, dans la viticulture de la région.

En plus de fournir des sources d’irrigation vitales, ces dernières contribuent à modérer les températures pendant l’hiver, qui est sujet aux fortes gelées. Malgré que le soleil y brille plus de 300 jours par années, c’est également l’endroit au monde où l’on retrouve les plus grands écarts de température entre le jour et la nuit.

Le tout combiné à des sols anciens et maigres, riches en histoire volcanique, la région est parfaite pour la viticulture, en offrant aux raisins l’endroit idéal pour mûrir et se développer. Sa latitude de 46 degrés est également parallèle à la vallée du Rhône, en France, et c’est pourquoi de nombreux vignerons washingtoniens s’en inspirent pour leur viticulture.

Des gens de cœur, des produits primés

Les vins de Washington sont bien souvent élaborés à la main par des vignerons ambitieux et talentueux, souvent de petits domaines familiaux, qui font ressortir le terroir de plus belle dans leurs créations. Leurs vins, qui présentent un équilibre d’expressions fruitées authentiques et équilibrées, sont souvent plus acidulés, moins sucrés et plus francs que ceux produits plus au sud, avec un degré d’alcool également plus raisonnable.

Ce qui peut étonner, c’est la très grande diversité de production: des rieslings vifs aux cabernets sauvignon, en passant par de superbes chardonnays, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.





Avec des noms d’appellation alléchants comme Columbia Valley, Ancient Lakes, Horse Heaven Hills, Red Mountain, Walla Walla, Rattlesnake Hills, Snipes Mountain et Candy Mountain, il y a définitivement tout un monde d’expériences gustatives intéressantes qui s’offre à vous.

Voici une liste de suggestions à un bon rapport qualité-prix, des rouges pour le BBQ et des blancs pour l’apéro, à mettre sur votre bucket list pour cet été!

Château Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley 2018 Un chardonnay frais, doux, dégageant des arômes de pommes et d’agrumes accentués par des nuances subtiles d’épices et de chêne. Les raisins de ce chardonnay sont mélangés à travers la Columbia Valley dans le but de produire un vin complexe et intéressant. Le vieillissement sur lies donne une agréable sensation de douceur et une texture moelleuse au vin. Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Washington

Code SAQ : 11416116

Prix : 19,95 $

Château Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley 2018 Un Cabernet Sauvignon élaboré à partir de raisins provenant de la Columbia Valley ayant un style accessible, mais beaucoup de complexité et de structure, avec des tanins soyeux. Il est aussi très polyvalent avec de la nourriture et accompagne à merveille le bœuf, le porc ou les pâtes. Vin rouge, 750 ml

États-Unis Washington

Code SAQ: 11882221

Prix : 20,05 $

Charles Smith Wines Kung Fu Girl Washington State Savoureux. Vous ne pourrez échapper à ses arômes d’abricot, de pêche à chair blanche, de chèvrefeuille et de glycine qui vous charmeront. Avec son emphase sur une minéralité fraîche, le vin Kung Fu Girl séduira votre palais, surtout en été! Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Washington

Code SAQ: 11629787

Prix : 17,10 $

Palencia Monarcha Cabernet Sauvignon 2016 Élevé en barriques de chêne français et américain durant 14 mois, ce vin rouge au nez riche offre de puissants arômes de prune, de chocolat à la cerise, de clou de girofle et de pâtisserie. Ce cabernet sauvignon saura parfaitement accompagner vos viandes rouges grillées sur le barbecue. Vin rouge, 750 ml

États-Unis, Washington

Code SAQ: 13675816

Prix : 24,50 $

Ryan Patrick Chardonnay Rock Island Columbia Valley 2018 Des arômes et saveurs de fleurs sauvages, de pommes croquantes, de miel et de brioche à la cannelle fraîchement cuite avec un corps moyen rond. Croquant et fruité avec une finale gracieuse, délicieuse et de longueur moyenne affichant des accents de croûtons épicés avec des tanins bien intégrés et une touche délicate de chêne. Avec des notes de fruits comme la pêche et le melon miel, tirant sur le pain frais, la crème brûlée et la vanille, on se retrouve dans une ambiance de fête estivale! Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Washington

Code SAQ: 13982841

Prix : 25,35 $

Wines Of Substance Cs Washington State 2019 Un classique dès le départ! Avec des arômes de cassis noir, de tabac à pipe et de cerise noire, ce vin sature joliment la bouche. S’en suivent des notes de sol forestier, de prune foncée et de mine de crayon. Une belle densité et une finale toute en finesse qu’il faut répéter… Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Washington

Code SAQ: 12670378

Prix : 20,50 $

Ces bouteilles triées sur le volet pour l’été seront votre porte d’entrée vers un univers vinicole à explorer sans attendre! Ensuite, il ne vous restera qu’à déguster l’État de Washington dans le confort de votre foyer, en visitant cette région à travers les nombreux vins disponibles en SAQ.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.