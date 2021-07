Club Gymnix – La gymnastique pour les passionnées !

Étirements et échauffements vont bon train chez Gymnix, véritable pépinière montréalaise de talents, alors que l’univers de la gymnastique artistique entend reprendre avec aplomb ses activités régulières dès l’automne. Le club, qui s’adresse principalement aux jeunes filles désirant plonger dans cette discipline avec passion – compétitivement ou pas – recherche activement de nouvelles recrues, mais également de nouveaux entraineurs, afin d’entreprendre cette prochaine saison qui s’annonce fort prometteuse.

Le club Gymnix est sans contredit un chef de file en matière de gymnastique artistique au Québec, ayant vu plusieurs de ses protégées défiler dans les championnats du monde – et même aux jeux Olympiques – dans les dernières décennies. Alors que les compétitions virtuelles laisseront bientôt place au spectacle réel, l’équipe est on ne peut plus enthousiaste.

En ce moment même, leur tête d’affiche se nomme Aurélie Tran, championne élite de catégorie junior, qui a enfilé coup sur coup les grands honneurs aux compétitions Élite-Canada et aux Championnats canadiens 2021. Elle s’est d’ailleurs vu remettre le prix Ernestine Russell, décernée à la championne canadienne junior ayant fait le meilleur pointage au total des épreuves, en plus du prix Sherry Hawco Delanty, pour celle ayant réalisé la meilleure chorégraphie au sol.

Viser les grands honneurs, oui, mais pas que…

Chez le grand public en général, on a souvent tendance à voir la gymnastique comme étant une discipline accaparante, principalement axée sur la compétition. Chez Gymnix, on veut avant tout que les filles s’amusent.

« Oui, nous avons des objectifs de performance, mais pour nous, ce qui compte le plus, c’est l’intégrité de l’athlète dans toutes les sphères de sa vie – académique, personnelle, environnementale et familiale – et évidemment, qu’elle en retire du plaisir. Nous, ici, on rigole beaucoup, et au sortir de chaque entrainement, on veut que l’enfant reparte avec quelque chose de positif. » Francine Bouffard, entraîneur Gymnix, haut niveau

C’est pourquoi Gymnix souhaite par-dessus tout partager sa passion pour la gymnastique. On offre donc deux catégories d’entrainement, soit la gymnastique récréative, afin d’initier les filles à cette belle discipline, et la gymnastique compétitive, pour celles qui aiment surmonter des défis et qui auront démontré du caractère ainsi qu’un réel intérêt pour la compétition.











Faites partie d’une équipe d’entraineurs aguerris !

Derrière tous les succès de Gymnix, il y a toute une équipe de véritables passionné(e)s qui travaillent très fort avec la talentueuse jeunesse afin de lui transmettre la flamme pour cette discipline exigeante, mais ô combien impressionnante et valorisante. Et pour les fillettes chez qui le feu est pris, et qui désirent pousser plus loin, au niveau compétitif, Gymnix a tout ce qu’il faut pour les aider à réaliser leur rêve.

D’ailleurs, à l’heure actuelle, on souhaite faire de la place pour de nouveaux entraineurs. Si vous êtes un(e) athlète, gymnaste, étudiant(e) ou titulaire d’un bac en kinésiologie ou en éducation physique, et que vous souhaitez participer au développement de la relève, l’équipe Gymnix serait très intéressée à vous rencontrer. N’hésitez pas à les contacter!

Pour en savoir plus, visitez le gymnix.com

