CodeBoxx – Entrevue avec Nicolas Genest et Louis-Félix Beland

Qui dit « jeux vidéo » dit « programmation » et qui dit « programmation » dit « apprendre à programmer », voilà où intervient CodeBoxx. Récemment, j’ai pu m’entretenir avec Messieurs Nicolas Genest, Fondateur, Président et Chef de la Direction de CodeBoxx, ainsi qu’avec un ancien étudiant, maintenant employé de l’entreprise, Louis-Félix Béland.

Le but de cette entrevue était d’apprendre à connaître ce fleuron grandissant qu’est l’entreprise CodeBoxx et ce qu’elle peut proposer aux gens désireux de revoir leur carrière de travail et d’étudier la programmation d’une façon totalement différente de ce que nous connaissons à ce jour.

Envie d’une réorientation de carrière? CodeBoxx est là pour toi!

Loin du concept traditionnel d’études collégiales ou universitaires traditionnelles, l’équipe de Nicolas Genest mise sur trois piliers fondamentaux : un « boot camp » de 16 semaines combiné à une simulation d’entreprise et des coachs avec beaucoup d’années dans le domaine derrière la cravate.

« Quand j’étais jeune, j’ai voulu arrêter les études après le secondaire et profiter de la vie », avoue le jeune Drummondvillois, Louis-Félix Béland. « Ensuite, j’ai décidé de m’inscrire au CÉGEP avec mes amis. Quelle gaffe! », dit-il en riant. « Mes amis ont décroché et, donc, moi aussi! Après, je me suis dit que je devrais aller suivre une formation de plombier, parce qu’un plombier, ça fait de l’argent. Après même pas trois semaines, je me suis rendu compte que ce n’était vraiment pas ma tasse de thé! Puis, j’ai entendu parler de CodeBoxx, qui offrait de former des programmeurs, que tu connaisses le code ou non. En plus, ils garantissaient un emploi à la fin du cours. J’ai fait le saut et voilà où je suis aujourd’hui! »

Tu veux apprendre à programmer? Peu importe ton niveau de connaissance, nous te formerons!

Afin d’en rajouter, Nicolas a confirmé les points les plus importants : « Si tu veux apprendre à programmer, peu importe ton niveau de connaissance, nous allons te former! Tout ce que tu as besoin, c’est la volonté d’apprendre et d’accepter que tu ne peux pas tout connaitre! Tout se fera dans un environnement de vraie entreprise et tu auras un coach jumelé à toi pour t’aider à apprendre. Pas question de perdre des heures, des jours, des semaines ou même des mois à avoir du théorique. Un programmeur, c’est fait pour être derrière un PC et entrer des lignes de code. »

Selon Nicolas, un programmeur ne peut pas apprendre uniquement avec de la théorie et la plupart utilisent une encyclopédie mondialement reconnue : Google.

« Les programmeurs, sur le marché du travail, ça apprend et se perfectionne en faisant des recherches », dit-il. « Être autonome et faire des recherches, c’est la base de tout bon programmeur. En plus, nous avons un canal de discussion qui regroupe tous les étudiants de la cohorte actuelle, les coachs et même les cohortes précédentes. Donc, si une personne a une question, il peut la poser sur le canal et les autres lui répondront aussi rapidement que possible. Souvent, un va proposer quelque chose puis un autre va renchérir avec quelque chose de plus optimal encore. C’est ça, la force de CodeBoxx! »

Une école? CodeBoxx, c’est plus qu’une école!

Quand j’ai demandé à M. Genest ce qui différenciait CodeBoxx d’une école traditionnelle, j’ai vu un sourire s’accrocher sur son visage. C’était, selon moi, LA question ultime.

« CodeBoxx, c’est plus qu’une simple école. C’est une entreprise qui forme directement en environnement de travail. On reçoit des commandes de clients à travers le monde pour développer des applications pour eux. Ebay, pour ne nommer qu’eux, ont perdu le compte de tout ce qu’on a développé pour eux! Sur les bancs d’école, tu peux passer des heures devant un bout de papier. Avec nous, tu apprends en même temps que tu développes! La pression, l’échéancier à respecter, le stress de performance… tu vis tout ça comme un programmeur en entreprise. Sauf qu’ici, tu as des gens spécialement dédiés à t’aider et t’épauler si tu en as besoin! »







Pourquoi avoir fondé CodeBoxx?

« Avant de fonder CodeBoxx, j’étais consultant et je cherchais des employés dignes de ce nom pour des entreprises », répondit-il. « Mais avec les années, j’ai compris qu’un étudiant de Harvard n’est pas forcément meilleur que le pâtissier qui décide de devenir programmeur. Pourquoi? Parce que le pâtissier a peut-être plus de coeur au ventre, de volonté et de fierté d’apprendre que l’étudiant de Harvard qui veut tout de suite le gros salaire! »

Toujours avec sa détermination, il m’a expliqué à quel point CodeBoxx peut être bénéfique autant pour sa propre clientèle que pour former des développeurs pour d’autres entreprises, partenaires ou non. « Tu vois, c’est ça le charme de CodeBoxx. Si tu complètes toute ta formation, tu es quasi systématiquement embauché soit par CodeBoxx, soit par une des entreprises partenaires de CodeBoxx. Le taux de placement est de 90%! Sais-tu ce qui est le plus formidable dans tout ça? C’est que parmi tous les diplômés de CodeBoxx, plus de 67% d’entre eux n’avaient pas de diplôme collégial ou universitaire et plus de 67% d’entre eux n’avaient même aucune expérience en programmation avant notre Boot Camp! »

Pour ce qui a trait au taux de graduation, il m’a confirmé que le taux est d’environ 73%. « En général, ceux qui ne graduent pas sont majoritairement ceux qui se sont rendu compte qu’ils n’aimaient pas la technologie ou qu’ils ne voulaient pas devenir développeurs après l’avoir essayé pendant quelque temps. D’autres, eux, n’ont simplement pas aimé ou été en mesure de suivre le rythme accéléré de la formation », renchérit-il.

Quels sont les langages enseignés chez CodeBoxx?

Chez CodeBoxx, la vision de l’école-entreprise est de propulser une nouvelle génération de développeurs prêts pour le monde des affaires. Pas question d’apprendre de vieux langages orientés objet comme le Java ou le Visual Basic avec des logiciels obligatoires! « Ici, on forme les gens avec le C#, le .Net, le Python, le Ruby on Rails, le Javascript, le GoLan et le HTML! De plus, CodeBoxx est à la fine pointe de la technologie et travail dans le Cloud en permanence. Google Cloud, Amazon Web Services et Microsoft Azure Cloud sont nos services web de prédilection », explique M. Genest.

Quels sont les diplômes reliés à la formation CodeBoxx?

Chez CodeBoxx, il n’y a pas de « diplôme ». L’école n’est pas reconnue officiellement par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport et n’offre donc pas de diplôme reconnu par celui-ci. « Par contre, je peux me permettre de dire qu’au moment où j’ai terminé ma formation, j’étais déjà embauché par CodeBoxx », rajouta Louis-Félix. « Pendant que moi je suis déjà en train de travailler, d’autres sont en train de suivre des cours pour encore au moins un an au CÉGEP! Je préfère et de loin apprendre en entreprise sans passer mon temps le nez dans des livres. Là, j’ai commencé à travailler en apprenant directement et j’ai appris à gérer mon temps, les délais, les défis et le reste en quatre mois, sans aucun superflu. »

Mais qui est donc Nicolas Genest?

Entrepreneur à succès, Nicolas Genest s’est vu travailler en France et aux États-Unis. Détenteur d’un Baccalauréat en Science des Affaires et en Administration publique de l’Université de Phoenix, il a notamment fondé Openlinks et a travaillé à titre de consultant en informatique pour Pfizer, ingénieur en développement BI pour Microsoft, chef de technologies pour The RealReal, ModCloth et Walmart en plus d’être fondateur de Cloud Body Corporation et CodeBoxx. En fait, Nicolas Genest représente à lui seul le « rêve américain » de tout bon Québécois désirant percer dans la vie. Il a d’ailleurs été reconnu comme étant l’un des 10 PDG les plus inspirants à garder à l’oeil selon le magazine Insight Success en 2020.

Possédant un campus à Québec, un autre à Montréal, un à Tampa Bay, un à Philadelphie ainsi qu’un en ligne, le recrutement se fait quand même de façon très simple : vous vous dirigez sur le site officiel de CodeBoxx puis vous cliquez sur le bouton « S’inscrire » qui se trouve sensiblement sur toutes les pages. Une fois le formulaire rempli, ils vous contacteront afin de remplir un questionnaire de personnalité.

Vous vous demandez probablement pourquoi le questionnaire de personnalité, n’est-ce pas? Si vous n’êtes pas habitué à ce genre de processus, c’est tout à fait normal. En fait, chaque personne a sa propre personnalité et, par exemple, une personne avec des attitudes de « leader » nécessitera un coach qui saura communiquer aisément avec cet étudiant. Une personne qui a un tempérament plus « jovial » et « extraverti », par conséquent, apprendra mieux avec un coach qui a la même approche qu’avec un autre qui est plus strict.

Une fois le processus complété et si votre candidature est retenue, un dépôt de sécurité vous sera demandé pour le Boot Camp. Ce montant vous sera remis à la fin si vous réussissez le cours. Ensuite, CodeBoxx vous demandera de débourser l’équivalent de 20% de votre salaire négocié en guise de remboursement du cours.

Le montant peut paraître faramineux, mais quand vous y pensez, c’est avantageux quand vous prenez en considération le fait que vous avez un emploi quasiment assuré en terminant vos 16 semaines de Boot Camp.

Pour voir les cohortes proposées par CodeBoxx, visitez le site officiel.

