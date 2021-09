Square Enix Montréal X Studio PHI : pour une industrie plus inclusive

Square Enix Montréal, le studio récompensé à l’origine de Hitman Sniper et de la série GO, est fier d’annoncer qu’il sera le premier partenaire éducatif de L’INFINI, la plus grande expérience multisensorielle et collective en réalité virtuelle au monde. Celle-ci permet de vivre une expérience hors du commun en participant au quotidien d’astronautes internationaux pendant leur mission spatiale à bord de la Station spatiale internationale!

Grâce à cette collaboration, 30% de rabais seront appliqués pour les étudiants(es) à l’achat d’un billet pour l’expérience immersive. Cette collaboration, basée sur un désir commun de promouvoir l’art et les hautes technologies auprès des jeunes, permet à Square Enix Montréal de poursuivre ses efforts pour rendre l’industrie du jeu vidéo plus inclusive.

En effet, 30 jeunes femmes identifiées par le mouvement montréalais Les Filles & le code auront la chance d’assister gratuitement à l’expérience L’INFINI et quelques-unes d’entre elles pourront s’entretenir avec Coline Delbaere, productrice de l’expérience interactive, sur le parcours des femmes en technologie. Le fruit de cette rencontre sera publié sous forme de billet de blogue.

« À la suite de l’annonce en mars dernier du soutien financier aux Scientifines et à Technovation Montréal, deux organismes québécois œuvrant à renforcer l’intérêt des filles âgées de 8 à 18 ans pour les sciences et la technologie, il était important pour nous de continuer nos efforts. Pour accroître la diversité, il est primordial pour nous d’exposer le plus de filles possible au potentiel d’un avenir en sciences et en technologie et potentiellement dans l’industrie du jeu vidéo. » – Patrick Naud, chef de studio de Square Enix Montréal

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Square Enix Montréal afin d’encourager et valoriser l’implication des jeunes Québécoises dans le monde des hautes technologies. » – Julie Tremblay, Productrice de l’INFINI

« Le Mouvement montréalais Les Filles & le code de Concertation Montréal a fait le pari d’intéresser les filles et les femmes aux technologies en présentant, entre autres, ses aspects créatifs et transversaux. Notre partenariat avec Square Enix Montréal nous permet d’offrir à de jeunes femmes l’occasion de s’immerger dans l’univers de L’INFINI en plus d’explorer des vocations à travers une rencontre privilégiée avec une productrice de L’INFINI. » – Isabelle Fotsing, marraine du Mouvement montréalais Les Filles & le code de Concertation Montréal

À propos de Square Enix Montréal

Fondé en 2011, Square Enix Montréal est un studio de jeux mobiles maintes fois primé qui développe des jeux basés tant sur des franchises existantes que sur de nouvelles propriétés intellectuelles. Square Enix Montréal se dédie à la création de jeux novateurs et conçus avec soin qui deviennent des références internationales. Notre équipe d’experts passionnés a créé les titres acclamés par la critique Hitman Sniper, Hitman GO MD, LaraCroft GOMD et Deus Ex GOMD. Les jeux de Square Enix Montréal ont été téléchargés plus de 130 millions de fois dans 175 pays.

À propos de PHI STUDIO

Studio PHI concentre ses activités sur la présentation et le commissariat d’œuvres immersives en réalité virtuelle (VR), en réalité augmentée (AR) et en réalité étendue (XR). Reconnu au niveau local et international pour sa production innovante, son expertise technique et ses réalisations au service des nouvelles formes de narration, Studio PHI collabore avec de grands acteurs à l’échelle mondiale et a œuvré sur de nombreux projets primés et présentations internationales, entre autres à New York, Tokyo, Venise, Francfort, Luxembourg et Salt Lake City. À titre de pionnier en expériences interactives, Studio PHI repousse les limites de l’immersion, en améliorant l’expérience du visiteur grâce à son sens aigu du détail et à ses scénographies de haute qualité. Réputé pour ses collaborations étroites avec des artistes, créateurs, réalisateurs et producteurs de différents horizons, Studio PHI aspire à être un catalyseur d’innovation en appuyant le développement des talents présents et futurs.

