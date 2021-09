WarioWare Get It Together! – Un titre qui vous fera rire en famille

Conservant la même allure sympathique que ses prédécesseurs, WarioWare Get It Together! est définitivement une valeur sure. Notre sympathique méchant un peu idiot favori de la franchise Mario fait son retour sur la Nintendo Switch et vous proposera une aventure avec de multiples micro-jeux à la fois déjantés et plaisants.

Wario le développeur de jeux vidéo

Cette fois-ci, notre cher Wario est un développeur de jeux vidéo qui a décidé de lancer son nouvel exploit, mais au grand dam de ce dernier, toute son équipe se fait absorber dans une console remplie de bogues.

Avalés dans un univers bizarroïde, nos fervents partenaires devront affronter plus de 200 mini-jeux.

Un mode histoire génial

Ne désirant pas trop divulgâcher ce qui vous attend, sachez au moins une chose : le mode histoire est tout simplement génial! Il introduira progressivement de nouveaux personnages qui, voyez-vous, auront une façon bien spécifique d’être contrôlés et auront des avantages et des inconvénients dans chaque type de mini-jeu. D’ailleurs, vous pourrez contrôler Wario et ses amis pour la toute première fois, avec 20 personnages contrôlables en tout et partout!

Si nous prenons par exemple Wario : celui-ci vole dans les airs à l’aide d’un jetpack et sa technique est de pouvoir se propulser vers la direction à laquelle il fait face d’un seul coup sec. D’autres, comme Ashley, peut lancer des sorts sur son balai, tandis que Young Cricket peut courir et sauter, alors que 18-Volt est complètement stationnaire, mais peut lancer des disques dans la direction de son choix.







Chaque monde regorgera de plusieurs mini-jeux ainsi que de boss uniques qui viendront tenter de vous barrer la route. Le plus grand défi? Ce sera de créer votre équipe de personnages parfaite pour les mini-jeux, car certains seront faciles et d’autres, à l’inverse, vous rendront la vie difficile.

Le mode coop fait une entrée remarquée

Le meilleur du jeu, selon moi, est l’ajout d’un mode coopératif. C’est définitivement une valeur sure puisque vous risquez d’éclater de rire à bon nombre de moments avec ce qui se passera devant vos yeux et ce que vous ferez ensemble ou, sans le vouloir, ce que vous ferez subir à l’autre. Dans plusieurs situations, vous voudrez réussir ensemble à passer au travers des mini-jeux, mais allez plutôt nuire à votre partenaire de jeu sans le vouloir.







D’ailleurs, le mode coopératif se présente de deux façons : le mode histoire en coopératif et le Variety Pack, qui se déverrouillera après avoir complété 12 niveaux du mode histoire et qui vous offrira neuf mini-jeux qui pourront se jouer d’un à quatre joueurs.

Pour conclure le tout

WarioWare revient en maintenant les normes de qualité de ses prédécesseurs. Sans pour autant atteindre le niveau d’excellence dans la catégorie « jeu de party », l’incorporation de plusieurs personnages avec leurs propres mécaniques est une réussite et apporte une certaine imprévisibilité, en évitant que la mémorisation des mini-jeux ne gâche le défi à long terme. Après tout, c’est plus de 200 jeux pouvant être joués par pas moins de 20 personnages. Faites le calcul mathématique rapidement!







Le mode multijoueur est définitivement son meilleur atout, car il multiplie la valeur de rejouabilité à l’infini. Ajoutez aussi les classements en ligne qui offriront des défis supplémentaires pour ceux qui visent à être les meilleurs des meilleurs. Encore une fois, une leçon sur la façon de combiner le plaisir sans réfléchir à la simplicité, l’irrévérencieux humour absurde et les moments loufoques qui vous seront présentés.

Un énorme « MERCI » à Nintendo of Canada pour la copie du jeu!

