Libérez votre esprit dans le tout nouveau Psychonauts 2

D’abord un échec commercial devenu un titre culte, Psychonauts voit enfin une suite 16 ans plus tard. Une aventure narrative hilarante et un plateformeur d’action satisfaisant, voici qui saura plaire à tous les fans de ce type de jeux, que vous ayez joué au premier ou non. Néanmoins, il y a un avantage à le faire puisque l’introduction du jeu tente de nous ramener à l’histoire complète de la série et, si vous êtes comme moi, vous vous sentirez un peu perdu au départ.

N’ayant jamais joué le premier titre, l’aspect de cette critique ne reflètera en rien les références entre le gameplay du premier et du second titre. Cela dit, je peux néanmoins me permettre de vous dire que l’histoire du jeu semble se dérouler quelques années après celle des premières aventures.

Une histoire remplie d’imagination

Psychonauts 2, de Double Fine Productions, est un jeu unique en son genre sous bien des aspects. Une superbe aventure avec une narration complète, un torrent d’imagination et de créativité avec de superbes puzzles étranges, des situations loufoques et beaucoup de secrets à découvrir.







Mais que sont les Psychonauts? Ce sont des agents spéciaux aux capacités psychiques capables de pénétrer dans l’esprit des gens et de gérer les obsessions et les traumatismes comme bon leur semble afin de réussir à extraire des informations cruciales lorsque nécessaire. Ma foi, c’est fait d’une façon tellement créative et complète que chaque niveau, à la fois visuellement et conceptuellement, est différent du précédent, créant ainsi une vaste aventure.

Si je vois le côté positif des choses, toutes les références sur ce qui s’est passé avant, dans le premier Psychonauts, sont du nouveau pour moi et, ainsi, tout ce qui m’est proposé est extrêmement original.

Bien que le jeu soit considéré comme un jeu de plateforme d’action, j’aurais tendance à ajouter qu’il est également un jeu d’aventure puisque l’histoire, malgré le noyau principal des plateformeurs, est gigantesque et possède énormément de contenu. Rempli de dialogues constants et de cinématiques par-ci, par-là, le jeu ne vous lancera jamais dans l’action sans le moindre aspect narratif divertissant qui oui parfois peut briser le rythme du jeu, mais jamais ne sera considéré de trop.

Au niveau gameplay

Dans l’ensemble, Psychonauts 2 se veut un plateformeur 3D conventionnel combinant les sauts, les puzzles, les actions de combat, mais également, des pouvoirs psychiques comme ramasser et projeter des objets au loin, faire des boules de feu ou même se retrouver à lire les pensées des créatures autour de nous. Chaque pouvoir pourra être amélioré tout au long de notre progression et pourra être utilisé pour combattre les ennemis ou pour résoudre des énigmes.







Combinez ces mécaniques à son histoire, ses personnages à la créativité débordante de l’équipe, et vous vous retrouverez avec un jeu au gameplay divertissant, une superbe aventure sympathiquement hilarante et une histoire soignée remarquablement écrite.

Le jeu en soi n’est pas très long. Je l’ai terminé en 13 heures environ. Toutefois, si vous optez pour la récupération de tous les objets cachés et la découverte de tous les secrets, vous en aurez probablement pour une vingtaine d’heures.

Bien qu’il ait l’air très discret au niveau du rendu des textures et autres, il est très beau et très bien conçu. Les expressions des personnages sont également très soignées, autant dans les cinématiques qu’en jeu, ce qui donne une valeur additionnelle à l’histoire.











Au niveau de la bande audio, je dirais que les mélodies des différents esprits ne sont pas très accrocheuses. Là où le jeu met son emphase, c’est dans le jeu d’acteur extrêmement bien maîtrisé en tout point et une superbe traduction.

En conclusion

Décidément, Double Fine a effectué un travail de chef avec Psychonauts 2, au point où j’ai l’intention de jouer le premier qui est présentement sur le XBox Game Pass, question de me mettre encore plus dans l’ambiance de ce magnifique jeu. Si vous aimez les jeux de plateforme ainsi que les jeux qui ont une très bonne histoire, intéressante et intrigante, vous ne serez décidément pas déçu par celui-ci!

Un énorme « MERCI » à Double Fine Productions et Microsoft pour la copie du jeu!

