Destinies fusionne jeu de plateau et jeu mobile

Explorez un monde médiéval dans lequel votre destinée est liée à vos moindres faits et gestes à la façon des « Livres dont vous êtes le héros » entièrement revampé.

Date de sortie Destinies

Lucky Duck Games

Immersif et aventure

Français

14+

120 minutes

1 à 3

27 mai 2021

On ne se le cachera pas, le 21e siècle dénote un certain regain pour les jeux de société, qu’ils soient individuels ou à plusieurs, de plateau, d’adresse et autres. Lucky Duck Games le sait et le jeu de société Destinies, fraîchement sorti de sa campagne Kickstarter, propose un moment de plaisir avec une petite touche moderne.

Voyez-vous, Destinies fonctionne, tout comme Forgotten Waters, XCOM: The Board Game, Unlock!, Mansions of Madness: Second Edition, Gloomhaven et plusieurs autres, avec une application PC, Android ou iOS qui, ici, vous permettra de vivre l’aventure complète du jeu.

Jeu compétitif, narratif, d’aventure et d’exploration, vous devrez passer au travers de cinq scénarios présentant un monde vivant, empli d’histoires sombres, de personnages épiques et de mystères à résoudre.

Chaque joueur incarne un héros dans une quête pour accomplir son destin. Le joueur gagnant sera celui qui réussira à compléter sa destinée avant les autres. Mais attention, chaque décision que vous prendrez aura un impact sur le monde autour de vous et changera à jamais la face de celui-ci. De toutes petites décisions qui vous mèneront à de grandes conclusions : la victoire ou la défaite, la vie ou la mort, la gloire ou la déchéance.





Lorsque vous aurez lancé l’application, choisi votre héros ainsi que votre quête, il vous sera indiqué comment créer la carte du monde parmi les 67 tuiles de cartes que le jeu vous propose. Au départ, seulement une carte est retournée et les autres sont face contre terre. Il vous faudra donc vous aventurer en terrains inconnus tout en suivant l’histoire et les événements qui se déroulent autour de vous. Vous pourriez trouver, dans ces nouvelles zones, des personnages qui vous aideront lors de votre périple ou, à l’inverse, des créatures immondes qui ne voudront qu’une chose : faire une seule bouchée de vous. De votre côté, vous aurez également besoin de prendre des décisions cruciales. Aiderez-vous ces personnes à votre tour? Pillerez-vous l’Église? Prendrez-vous les objets qui se trouvent sur un cadavre qui jonche la route? Chaque petite action, aussi bénigne soit-elle, influencera le cours de la partie.







Si on parle un peu plus du gameplay, le jeu est bondé de cartes, de jetons et de personnages de toutes sortes. Chaque carte d’objet ou personnage possède un code QR qui pourra être lu par l’application quand ce sera nécessaire. Vous pourrez, comme tout bon jeu de rôle, obtenir des points d’expérience, des objets et des équipements qui vous aideront tout au long de votre parcours. Les points d’expérience sont, en fait, des jetons que vous pouvez décider d’utiliser quand bon vous semble pour monter de niveau et, ainsi, améliorer vos compétences.

Il y a trois types de compétences dans Destinies :

l’intelligence, qui reflète l’ingéniosité, le charisme et la sagesse;

La dextérité, qui reflète l’agilité et le sens du danger;

La puissance, qui reflète la force, la santé et l’endurance.

Tout dépendant votre classe, vous aurez des points de compétence qui sont attribuées à chacune d’elles et vos roulements de dés détermineront si vous avez réussi ou échoué à utiliser ces compétences aux moments opportuns.

Le jeu de base vient, comme mentionné plus tôt, avec cinq scénarios adaptés pour trois personnages spécifiques. Chaque personnage aura sa propre destinée, mais pourra aussi, par moment, se voir interrelié à celle d’un autre joueur.

Sinon, pour les gens qui ont envie de jouer en solo, il est également possible de jouer Destinies en mode Exploration ou, pour plus de défis, le mode Challenge qui vous proposera une expérience de jeu beaucoup plus intense.

Le jeu de base vient avec le contenu suivant :

67 tuiles Cartes

3 plateaux Joueur

15 cartes Destinée

150 cartes Objet

30 figurines Personnage

1 figurine immense de Boss

15 dés custom

36 jetons marqueurs de Compétences

20 jetons de Commerce

20 jetons Pièce

20 jetons Expérience

26 marqueurs Point d’Intérêt

1 livret de règles

En conclusion

Je recommande fortement Destinies à tous les fans de jeux de société qui adorent les jeux d’aventure, de prises de décisions, d’analyse et de chance. Si vous avez aimé les « Livres dont vous êtes le héros » dans votre jeunesse, alors vous risquez fortement d’adorer jouer à ce jeu qui vous offrira des heures et des heures de plaisir. Vous êtes du genre à jouer seul? Ne vous en faites surtout pas! Voici un jeu entièrement adapté pour vous qui vous donnera l’impression de jouer à la fois à un jeu de société et également à un jeu vidéo interactif.

Puisque le jeu est majoritairement géré par une application, il sera facile d’ajouter de nouveaux scénarios en utilisant le contenu actuel des boites. Mais une fois que vous aurez passé au travers de tous les scénarios actuels, la valeur de rejouabilité est moins présente.

Le jeu à peine sorti, une extension est déjà prévue pour novembre 2021, celle de Destinies: Mer de sable, qui vous amènera dans un voyage épique dans les sables de Mahdia, une forteresse pirate sur les rives de l’Afrique du Nord.

Un énorme « MERCI » à Randolph Canada et Lucky Duck Games pour le jeu de société!

