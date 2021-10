Vins et plaisirs: de bonnes bouteilles pour l’Halloween!

Un vin qui a de la chair et qui fera certainement plaisir aux carnivores parmi vous ! Situé au pied du Mont Ventoux, au sud-est de la Vallée du Rhône, le Château Pesquié est un domaine familial qui existe depuis plus de cinquante ans. On y produit des vins élégants dotés d’une belle fraîcheur. De plus, l’agriculture y est pratiquée en méthode biodynamique avec un souci constant de l’environnement. Cette cuvée emblématique du vignoble se veut, comme son nom l’indique, la quintessence du terroir de Ventoux. Riche, aromatique, complexe et charnue, cette cuvée est dominée par la syrah, à laquelle on a jouté un peu de grenache. Un savant élevage en barriques de fûts de chêne de 12 à 15 mois, lui procure de la souplesse. En bouche, le vin est dense et envoûtant. Des saveurs de griotte et de cassis ainsi que des notes de torréfaction et d’épices complètent sa personnalité. Le soir d’Halloween, on s’installe devant un bon film d’épouvante et on se réconforte avec ce vin chaleureux !

Vin rouge, 750 ml

France, Vallée du Rhône

Code SAQ : 969303

Prix : 24,95 $