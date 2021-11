LEGO Super Mario a lancé le mode 2 joueurs : Aventures avec Luigi

Il y a près d’un an sortaient les jouets LEGO Super Mario, des ensembles de LEGO aux couleurs du sympathique plombier et de son univers vidéoludique. Voilà maintenant que son grand frère se prête au jeu.

Après la sortie de LEGO Super Mario et de ses extensions, c’est au tour de Luigi Mario, le frère du célèbre plombier rouge, de se joindre à l’ensemble LEGO Super Mario, avec le niveau de départ Aventures avec Luigi.

LEGO Luigi

Bien entendu, tout le monde le sait : Mario a un frère aussi célèbre que lui. Alors il n’était pas question, ici, que notre sympathique gaillard vêtu de vert soit mis de côté. Cela dit, je dois avouer que j’ai été agréablement surpris par ce qui m’attendait!

Le souci du détail

Bien entendu, on se serait attendu à un Luigi qui ressemble étrangement à Mario, mais avec une moustache différente. Eh bien non! LEGO ne s’est pas contenté d’uniquement changer les moustaches!





Comme vous pouvez le constater, Luigi a effectivement une moustache différente, mais il a également un menton moins prononcé, des mâchoires plus affinées et une tête légèrement plus grande. Après tout, Luigi est reconnu pour avoir un long visage et être plus grand que son frère, non?

De plus, si vous regardez également sa salopette, elle est plus courte et moins prononcée que celle de Mario, sans oublier que Luigi a de plus petits pieds puisqu’il est plus mince, ce qui parait aussi dans ses chaussures.

Depuis l’application Android, maintenant synchronisé à mon personnage verdoyant, un tutoriel se lance étape par étape, me demandant d’ouvrir des sacs avec de multiples morceaux par-ci, par-là, qui serviront à monter le monde LEGO de Luigi.

Un nouveau monde et de nouveaux personnages

Yoshi rose, Bones Goomba et Boom Boom, le koopaling qui balance les bras pour vous frapper, s’ajoutent à l’aventure. Ajoutez à ces personnages des tuiles de sable, de pierre ou de marécage ainsi que de multiples tours d’un biome de pierre. Bien entendu, des toiles connues refont surface, comme le tuyau de départ, le bloc question ainsi que le drapeau de fin. D’autres nouveaux blocs font aussi leur apparition: les blocs d’engrenages, qui peuvent agir à titre de transporteurs, mais aussi s’imbriquer à d’autres engrenages ou même la bascule. Un autre ajout est la gigantesque bascule rotative qui vous permet de balancer les deux bras de haut en bas et de faire pivoter la bascule, pouvant donner accès à certaines zones ou même tout simplement faire tourner des engrenages. Yoshi rose étant une monture, vous aurez la possibilité de le scanner et ainsi voir notre mignon personnage apparaître sur l’écran de Luigi ou de Mario. Lorsque vous utilisez Yoshi rose comme monture, les ennemis qui n’ont qu’un seul point de vie vous donneront le triple des points. Boom Boom, en revanche, ne donnera pas le triple de points puisqu’il a huit points de vie. Plutôt que d’obtenir un boni de monture, vous obtiendrez plutôt une étoile qui double les points obtenus.









Comment tout cela fonctionne? Toujours via les espèces de codes QR localisés sur les différents blocs, incluant un petit logo de ce que représente ce code, et une caméra située sous Luigi qui peut lire ces codes et même les couleurs des tuiles pour savoir si vous êtes sur la terre ferme, dans l’eau ou dans la lave.

Partons à l’aventure!

Tu veux jouer avec moi?

Un des points majeurs de cet ensemble de départ est le fait qu’il y ait maintenant la possibilité de jouer à deux. En vous assurant que les deux personnages sont bel et bien à jour dans leur logiciel interne, vous pourrez ainsi les jumeler pour pouvoir jouer ensemble.

Pour ce faire, en appuyant sur le bouton Bluetooth derrière les personnages, vous activerez la recherche et, ainsi, ils se trouveront, se salueront et auront un mignon petit foulard jaune sur leur écran qui apparaitra pour indiquer qu’ils sont connectés.

Une fois connecté, il ne vous reste plus qu’à placer l’un des deux personnages sur une zone de départ pour débuter le jeu de 90 secondes, comparativement aux jeux standards qui sont de 60 secondes.

Différents jeux s’offriront à vous, comme :

Le saut sur les ennemis : ce jeu mettra votre capacité à sauter sur de multiples ennemis à un point de vie ou en alternance sur des monstres à plusieurs points de vie;

Le jeu du miroir : en utilisant la balance rotative, sauter sur les plateformes en alternances vous donnera des points. De plus, le fait de vous balader sur les plateformes articulées vous donnera également des points bonis;

Se tenir sur des plateformes : comme son nom l’indique, si les deux personnages sont sur des plateformes, vous obtenez des points bonis;

La ligne d’arrivée : si vous arrivez à la ligne d’arrivée à moins de 10 secondes d’intervalle, vous obtiendrez des points bonis.

En conclusion

Sincèrement, il fallait s’attendre à ce que Luigi arrive dans la gamme LEGO Super Mario. C’était on ne peut plus évident! Je dois avouer que je m’attendais à ce qu’il y ait un peu plus de contenu à l’intérieur, tout comme l’aventure de départ de Mario. Il n’est pas obligatoire de posséder ce premier, d’ailleurs, pour vous prévaloir de cette nouvelle aventure de départ. Cela dit, je crois sincèrement que ce serait mieux de les avoir les deux vu le manque flagrant de contenu. Néanmoins, le fait de pouvoir avoir Mario et Luigi ensemble ne demeure pas moins un net avantage pour les familles. Ils pourront ainsi jouer ensemble et non chacun leur tour. L’ajout des mini-jeux pour deux joueurs démontre clairement que c’est ce que LEGO désirait faire avec ce nouvel ensemble.

Les défis proposés par l’ensemble sont intéressants. Boom Boom possédant huit points de vie et d’une tour munie d’engrenages pour nous permettre de le faire tomber sont très bien pensés. Le mécanisme de la bascule rotative est très intéressant également, permettant ainsi de progresser à deux plus facilement.

J’aurais aimé avoir un peu plus de contenu et de défis, mais cela dit, l’ensemble n’est pas pour autant négligeable et est très plaisant à jouer.

Merci à LEGO Canada pour les jouets LEGO à tester!

