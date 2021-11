Bodegas Volver : du pur terroir en bouteille !

Du nouveau à la chronique vins et plaisirs: je vous emmène découvrir des vignobles qui se démarquent dans leur région pour la qualité de leurs vins. On commence donc avec l’Espagne pour découvrir une maison qui a su tirer profit du meilleur de ses terroirs pour produire des vins authentiques, qualitatifs et accessibles au niveau du prix.

Une tradition d’excellence

La Bodegas Volver est un exemple de savoir-faire et de passion réunis. La qualité de leur production est à l’origine même du boom des vins espagnols et de leur reconnaissance sur la scène internationale.

Le secret de leur réussite ? Il réside dans la volonté de produire des vins qui respectent les qualités de leur terroir en redonnant aux cépages locaux, plantés dans la région, leurs lettres de noblesse. Ceci, tout en respectant rigoureusement l’environnement.

Le projet Bodegas Volver selon Rafael Cañizares

Le succès des vins de la Bodegas Volver n’aurait pas été possible sans l’intervention de son œnologue en chef et fondateur du projet, Rafael Cañizares.

Issu d’une famille de viticulteurs passionnés qui s’étalent sur quatre générations, Cañizares s’est donné comme mission en 2004 de donner un deuxième souffle aux vignes indigènes plantées surtout dans les appellations de la Mancha, d’Alicante et de l’Almansa, mais aussi de Jumilla, de la Rueda et de Valence, en Espagne. Ces vignes locales, vieilles de 30 à 90 ans, sont un héritage qui valait toute son attention. Persuadé qu’avec une viticulture soignée et 100% biologique, on pouvait tirer le meilleur de ces raisins locaux, l’œnologue poursuit la vision qu’il partage avec ceux qui l’ont précédé de créer des vins authentiques, expressifs et naturels autant que possible, avec une identité propre à leur terroir.

Une passion qui se transmet au fil des générations

Dix-sept ans plus tard, Rafael Cañizares a réussi son pari. Ces vins sont reconnus mondialement. On les apprécie pour leur caractère unique et on redécouvre des cépages locaux tels que le verdejo (en blanc) et le tempranillo (en rouge), à leur juste valeur.

Aujourd’hui, Rafael (ou « Rafa », comme on le surnomme) s’évertue à transmettre l’héritage viticole à sa fille Sofia, qui reprendra le flambeau de la Bodegas Volver en honorant une tradition familiale vieille de plus de 100 ans. Les valeurs de valorisation du terroir, de caractère authentique et unique du vin, d’une agriculture entièrement biologique, de rendement optimal dans le respect de la vigne, sont au cœur des préoccupations que Rafa enseigne à la cinquième génération de viticulteurs.

Le terroir en bouteille

La plupart des vins de la famille Casiñares sont entièrement biologiques et naturels, du raisin à la bouteille. Ce choix, selon Rafa, n’est pas une question de mode, mais bien la seule façon de faire pour s’assurer du meilleur rendement et de la meilleure expression des vins maintenant et sur le long terme.

« Volver » veut dire « retourner » en espagnol. Cela illustre parfaitement le travail de Rafael Casiñares qui s’est inspiré des traditions passées pour revaloriser à nouveau certains cépages locaux d’Espagne, en utilisant des méthodes de vinification qui s’inspirent de la modernité.

Découvrons ces petits bijoux de vins

Il n’y a rien comme goûter aux vins pour comprendre les choix que le viticulteur fait pour en arriver à de tels résultats. Voici trois vins disponibles à la SAQ et que je vous suggère fort d’essayer !

Bodegas Volver Paso a Paso 2020 Élaboré à partir de verdejo 100%, ce vin exprime la splendeur et l’éclat de ce cépage local. Le vignoble d’où il provient, Finca Las Cruces, est situé à 700 mètres au-dessus de la mer, soit un des plus hauts sommets de la région ! La brise qui y souffle procure une fraîcheur bienveillante aux raisins. Ces vignes de verdejo sont les premières qui ont été plantées dans la région, en 1994, exactement. La Bodegas Volver est donc une pionnière dans la commercialisation des vins verdejo de l’appellation. C’est aussi un vin 100% biologique. Savourez ses jolies notes de pomme verte, de fleurs blanches, de fruits à noyau qui réveillent les papilles et ouvrent l’appétit ! Vin d’apéro par excellence, il sera aussi excellent avec des petites entrées salées, avec un poisson blanc ou un encore, un plat de fruits de mer. Vin blanc, 750 ml

Espagne, La Mancha

Code SAQ : 13466803

Prix : 14,95 $

Bodegas Volver Paso A Paso Petit frère du verdejo, le Paso a Paso tempranillo est aussi un vin issu d’un cépage local. Le vignoble dont les raisins proviennent est le même que pour le vin blanc énuméré plus haut, mais les vignes datent de 1979. Un vin issu de raisins vieux de plus de 40 ans, imaginez ! Étonnant pour un vin d’une telle fraîcheur, d’un fruité si éclatant et d’une vigueur normalement propre à la jeunesse. On sent tout de même la complexité des saveurs qui ont gagné en maturité, mais le tout est gouleyant et pimpant. Les pratiques biologiques de son agriculture révèlent la pureté de ce cépage, devenu aujourd’hui un des porte-étendards de l’Espagne. On prend plaisir à savourer le juteux de son fruit, ses notes de baies noires, de vanille et de violette en bouche. Des tanins enveloppants sur une structure qui a de la colonne et de la chair ! Parfait pour nos plats de viande comme des côtes de bœuf, une poitrine de canard grillée ou même un poulet barbecue ! Vin rouge, 750 ml

Espagne, La Mancha

Code SAQ : 12207771

Prix : 15,95 $

Bodegas Volver La Mancha 2018 Vin emblématique de la maison, s’il en est un, le vin de la Mancha, fait de 100% tempranillo provenant d’un seul vignoble, revête un caractère unique. Pour bien saisir le travail du viticulteur, rien de mieux que de goûter au vin qui reflète les caractéristiques de son terroir et de son cépage. De plus, les vignes qui ont donné ce prestigieux vin (au prix ridiculement bas pour la qualité qu’il offre) affichent l’honorable âge de 90 ans ! Des vieilles vignes plantées sur un petit 29 hectares à la Finca Los Juncares, un petit joyau de terroir aujourd’hui restauré grâce au talent du vigneron et qui donne de petits rendements. C’est donc du jus de grande qualité et des plus concentrés que nous avons embouteillé dans cette cuvée précieuse. On appréciera la profondeur des arômes et les notes complexes, mélange de fruits noirs confiturés, de tabac, de réglisse, et d’épices douces. Son vieillissement en fûts de chêne de 18 mois, puis un affinement en bouteille (sans avoir filtré le vin avant), lui confèrent de la maturité et de la souplesse. On le déguste avec suavité et on l’accompagne allégrement de viandes de gibier, de bœuf grillé ou d’un carré de porc rôti sauce aux petits fruits. Vin rouge, 750 ml

Espagne, la Mancha

Code SAQ : 11387327

Prix : 23,10 $

Bonne dégustation! Et comme dirait les Espagnols, salud!

