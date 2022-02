Vins et plaisirs: avec ou sans alcool, vous avez le choix!

Avec une offre plus variée cette année de produits sans ou avec très peu d’alcool sur le marché, je me suis mise à la recherche d’un bon blanc. En voici un excellent avec à peine 0,01% d’alcool, ce qui revient à dire presque sans alcool. C’est un mousseux vraiment élégant, bien équilibré, à peine sucré en bouche et avec une bulle persistante. Il faut dire que c’est la maison JP Chenet qui le produit, elle qui a une grande expérience vinicole et qui a aussi investi dans les équipements de pointe pour la production de vins désalcoolisés. À ce propos, saviez-vous que beaucoup de vins désalcoolisés, comme celui-ci, sont vinifiés de façon traditionnelle et ensuite on leur retire leur alcool par procédé de distillation ? C’est ce qui fait que ce produit possède les caractéristiques gustatives d’un vin et qu’il représente bien plus qu’un simple jus de raisin. Le savoir-faire de la maison a fait de ce chardonnay, un effervescent qui épate vraiment par son goût et ses qualités aromatiques. Pétillant, avec des notes de fleurs blanches, de miel et de poire, il possède aussi une texture onctueuse. Idéal à l’apéro, avec le potage aux poireaux ou avec les fromages.

Vin blanc mousseux sans alcool

France, 750ml

Vendu dans les épiceries autour de 12,99$