Vins et plaisirs: de bonnes bouteilles pour la Saint-Valentin!

Créée en 1952 par Charles Brotte, la bouteille de la Fiole du Pape a fait beaucoup jaser au fil des années. Pour certains, son origine s’expliquerait par le résultat d’un grand incendie qui aurait eu lieu au début des années 50 dans le vignoble et qui aurait déformé et sali la bouteille. Cette théorie, quoiqu’intéressante, est tout de même loin de la vérité. La Fiole est en fait le résultat d’une idée de Charles Brotte, vigneron, qui présente lors d’une compétition de céramistes locaux une bouteille qui imite le cep de grenache qui grandit sous la contrainte du fort vent provençal. La bouteille ayant remporté le premier prix au concours devient la marque de commerce du vignoble. Ce classique du Rhône offre toujours, année après année, la même qualité recherchée. Le grenache est généreux et porteur de notes de fruits rouges et noirs mûrs. Elle donne aussi de la profondeur au vin qui affiche une robe d’un rubis opaque. La syrah, elle, amène des notes épicées et un côté frais. Les vins de réserve âgés de 5 ans et ajoutés au millésime en cours donnent, eux, maturité et complexité à la cuvée. Un côté suave et sensuel, des tanins de velours, une force tanique bien dosée et une explosion de saveurs fruitées et épicées nous rappellent pourquoi il est l’un des favoris des amateurs de vins. Parfait pour la Saint-Valentin avec votre filet mignon grillé.

Vin rouge, 750 ml

France, Vallée du Rhône

Code SAQ : 12286

Prix : 44,00 $