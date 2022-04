XTL recrute: travailler en transport, logistique et distribution, c’est gagnant!

L’entreprise XTL – qui contribue à l’essor des entreprises canadiennes en assurant transport, logistique et distribution – est en pleine expansion. Avec ses deux entrepôts au Québec, trois à Toronto et une à Vancouver, et ses cinq terminaux de transports d’est en ouest au Canada, les projets n’arrêtent pas et les opportunités d’emplois sont nombreuses!

Faire le grand saut

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel et l’industrie du transport, de la logistique et de la distribution vous allument? XTL est activement à la recherche d’opérateurs de chariot élévateur, de chauffeurs classe 1 ainsi que des coordonnateurs comptes clients et des commis de bureau.

Les chauffeurs peuvent travailler sur du « local » et du « régional », mais aussi sur des trajets longues distances aux États-Unis. XTL offre une gamme complète de services routiers spécialisés et est fière de pouvoir dire que l’entreprise détient un record de ponctualité pour les livraisons sur rendez-vous. Nouveaux taux à l’heure, équipements à la fine pointe de la technologie, camions remplacés aux quatre ans, aucune manutention de la marchandise : voilà quelques-uns des avantages à être l’un des chauffeurs de XTL.

En entrepôt maintenant, les opérateurs de chariots élévateurs travaillent pour une entreprise détenant une vaste expertise en tant que fournisseur de solutions pour des services d’entreposage et de distribution personnalisés et à valeur ajoutée. Les centres de distribution situés à des endroits stratégiques au Canada représentent plus d’un million de pieds carrés d’espace de stockage fermé et en conditions ambiantes et sont disponibles pour toutes les entreprises qui ont des besoins en entreposage, soit par manque d’espace à long terme, ou de façon saisonnière ou sporadique. XTL et sa division entreposage permettent aux entreprises d’optimiser leurs activités commerciales et de réduire leurs coûts d’opération en prenant en charge tout le volet entreposage et distribution.

Les petits « plus » de XTL

Assurances collectives payées à 100% par l’entreprise;

Programme de REER collectif, où XTL cotise jusqu’à 3%;

Équipements à la fine pointe de la technologie;

Flotte de camions renouvelée;

Équipe de direction visionnaire;

Ambiance de travail où le respect prône.

La famille au cœur de l’entreprise

Les mêmes valeurs qui ont donné naissance à XTL imprègnent aujourd’hui toutes les facettes de l’organisation. Fondée en 1985 par M. Serge Gagnon, l’entreprise est toujours dirigée par la famille Gagnon, mais a su prendre de l’ampleur et développer son offre au fil des ans.

D’abord transporteur routier transfrontalier, XTL offre maintenant un éventail complet de solutions de transport pour la chaîne d’approvisionnement. XTL compte aussi maintenant cinq établissements au Canada, le dernier étant une installation de pointe de 330 000 pieds carrés à Montréal. À l’avenir, XTL restera toujours fidèle à ses engagements visant à cultiver un environnement de travail agréable, à offrir une expérience client de premier ordre et à continuer de prendre de l’expansion tout en continuant de mieux servir la clientèle.

Venez rencontrer XTL

En participant à l’une ou l’autre des trois journées portes ouvertes, les candidats auront l’occasion de rencontrer une partie de l’équipe, faire l’entrevue sur place et visiter les lieux.

Bref, vous aurez toutes les informations pertinentes pour faire un choix éclairé!

Vendredi 8 avril de 9 h à 17 h

1700, St François Rd

Dorval

Vendredi 15 avril de 9 h à 17 h

2350, rue Henry-Ford

Vaudreuil

Pour en savoir plus, rendez-vous au XTL.com

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.