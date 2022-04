Trouver l’emploi parfait au Salon de l’emploi et de la formation continue

Avec une pénurie d’emploi désormais incontestable au Québec, la quantité d’offres d’emploi est aussi diversifiée qu’importante. Les entreprises, comme les employés, les chercheurs d’emploi, ou même les étudiants, observent un changement dans la conception même de l’emploi : conditions de travail, salaire, avantages, accord travail/vie personnelle. La recherche d’un nouvel emploi ou d’une formation n’est pas nécessairement une épreuve, mais peut se révéler être une occasion de découvrir de nouvelles ambitions ou de nouveaux avantages.

Retrouvez la 2e édition hybride du plus gros salon de l’emploi québécois, au Palais des congrès de Montréal et en ligne.

Salon Physique – Mercredi 27 avril (12 h– 19 h) et jeudi 28 avril (10 h – 18 h)

250 exposants – 10 000 offres

Prenez le temps de rencontrer et d’échanger, au Palais des Congrès, avec des employeurs, des candidats, mais aussi des organismes prêts à vous conseiller et à vous aider dans vos démarches. Que vous ayez une idée précise de l’emploi de vos rêves ou une simple envie de découvrir de nouvelles opportunités, vous avez deux jours pour explorer le salon. L’organisation par espace vous offre la possibilité de découvrir au fur et à mesure toute l’étendue de l’événement ou alors d’organiser en amont votre visite.

Les 6 espaces à découvrir :

Formation aux adultes

Immigration et aide à l’emploi

Régions

Ti & génie

Emploi

Services

L’espace emploi est décliné en pavillons pour vous faire découvrir les employeurs d’un même domaine : Aérospatiale, agroalimentaire, banque-finance-assurance, carrières générales, centres d’appels, commerce de détail, éducation, hôtellerie restauration-tourisme, manufacturier, mines, santé et services sociaux et transport et logistique.

Votre recherche d’emploi débute ou vous recherchez des conseils? Profitez de l’espace services pour vous préparer à l’entretien, évaluez votre anglais et votre français, apportez votre CV à la Clinique de CV pour recevoir des conseils et repartez avec une photo professionnelle pour votre profil LinkedIn.

Salon Virtuel – 12 au 20 mai

Afin de permettre à chacun de trouver un emploi, des services ou des conseils et quelle que soit votre situation géographique au Québec ou vos disponibilités, vous avez une semaine de salon virtuel pour visiter les kiosques, consulter les offres et les services proposés. Clavardez avec les exposants le 12 mai de 9 h à 18 h.

Profitez de la nouvelle plateforme avec un nouveau design, la navigation est facilitée et le clavardage optimisé. Une nouvelle fonctionnalité permet même la prise de rendez-vous!

Vous recherchez un emploi, une formation pour adulte ou des conseils en recherche d’emploi ou immigration? Consultez notre répertoire exposant et préparer votre programme en fonction de vos besoins. Grâce à son moteur de recherche, il est facile de trouver un exposant, les offres et les services! Il ne vous reste plus qu’à explorer les fiches des exposants et de les ajouter à vos favoris puis imprimer la liste. Découvrez-le en cliquant ici

Assistez à de nombreuses conférences offertes sur les deux jours d’événement, mais aussi en ligne le 12 mai. Voir le programme en cliquant ici.

10 000 emplois proposés au Québec

Profitez de la présence des équipes de recrutement pour en savoir plus et leur présenter votre profil et vos projets. Les exposants sont nombreux et de domaines variés, les secteurs des TI, du génie, de la santé, de la production et de l’agroalimentaire sont, par exemple, en forte demande avec de nombreuses offres, néanmoins vous pourrez trouver une large étendue d’emplois organisés par pavillons, en plus des espaces Régions et TI & Génie. Restez à l’écoute des employeurs, vous pourriez trouver de nouvelles motivations et des projets pour votre futur professionnel!

Repérez les pictogrammes en un clin d’œil sur le programme et les stands du salon physique :

Opportunités pour : Les personnes porteuses de handicaps, les seniors (50 et plus), les étudiants.

Conditions de travail proposées : Emplois à temps partiel, emploi en télétravail et offre de stage.

Vous souhaitez organiser une visite en groupe? Contactez-nous pour plus d’information.

INFORMATIONS PRATIQUES

Salon Physique – Mercredi 27 avril (12 h– 19 h) et jeudi 28 avril (10 h – 18 h) au Palais des congrès de Montréal. Salles 220-DE 200, avenue Vigier Ouest Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Salon virtuel – En ligne du 12 au 20 mai – Clavardage le 12 mai de 9 h à 18 h

Événement organisé par L’Événement Carrière en partenariat avec Jobboom. Merci à tous nos partenaires : C3job, Citim, Dispo!, Immigrer.com, Le journal de Montréal.

