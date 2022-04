Des conteneurs pour tous vos travaux de rénovation

C’est décidé! Ce printemps, vous vous lancez dans la rénovation de votre cuisine et de votre salle de bain. Mais où mettrez-vous vos déchets de construction ? C’est ici que Services Ricova inc. peut vous aider!

Les débris de démolition sont lourds et encombrants et peuvent rapidement représenter un amas important et gênant. Pour vous en débarrasser, confiez-les à des professionnels. Seule entreprise intégrée de collecte, de tri et de revente de matières recyclables et de propriété entièrement québécoise, Services Ricova Inc. est la solution pour vos débris de travaux de rénovation, de toiture, de terrassement ou de démolition à Montréal et sur la Rive-Sud.

Ricova vous propose un service de location de conteneurs à un prix très compétitif. Que vous en ayez besoin une journée, dix jours, dix mois ou plusieurs années, l’entreprise met à votre disposition une vaste gamme de conteneurs de différents formats adaptés à tous vos projets. Une fois votre conteneur rempli, il vous suffit de contacter votre interlocuteur unique pour organiser la venue d’un camion qui videra le contenu de votre conteneur, jusqu’à la prochaine fois ! Grâce à sa flotte de camions dédiée et à sa flexibilité, Ricova vous offre un service rapide et efficace.

Plus de 20 ans d’activités

Services Ricova Inc. œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables auprès d’entreprises privées et de plusieurs municipalités au Québec depuis plus de vingt ans. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu’elle collecte et transporte. Elle assure aussi la gestion de centres de tri dans lesquels elle ne cesse d’investir afin d’optimiser ses opérations et obtenir davantage de valeur pour les matières recyclées.

Dotée d’une flotte de plus de 125 camions, la compagnie exploite au Québec trois centres spécialisés dans le tri et le conditionnement de matières recyclables de toutes catégories – carton, papier mixte, plastique, métaux et verre. Enfin, grâce à un réseau d’affaires diversifié, Ricova trouve des marchés pour l’utilisation des matières recyclables, partout dans le monde.

Pour planifier dès maintenant vos travaux, contactez l’équipe de Services Ricova inc. Elle vous guidera afin de choisir le conteneur le plus approprié à vos travaux.

Pour toute information ou pour obtenir une soumission :

Tél.: 450 466-6688

Courriel: ventes@ricova.com

Site Web: conteneurs.ricova.com

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.