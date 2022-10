Caresses magiques : douce incursion dans l’univers de la masturbation féminine

Magiques pour les plaisirs qu’elles nous procurent, certes, mais magiques aussi parce qu’elles nous connectent à notre intimité la plus absolue. Hélas, si la masturbation féminine est la chose la plus naturelle au monde, en parler ouvertement est, avouons-le, encore au moins « un peu » tabou. Et c’est ici que la série documentaire animée CARESSES MAGIQUES opère des merveilles, tant par ses récits spontanés et sincères que par ses animations évocatrices et colorées.

La série propose cinq épisodes de quatre minutes, cinq occasions de réaliser que l’on n’est pas seule. On n’est pas seule à pratiquer la masturbation, évidemment, mais aussi à se poser toutes sortes de questions.

La cinéaste Lori Malépart-Traversy – qui est également à l’origine du populaire film Le clitoris – appuie sa créativité sur les livres conçus et dirigés par Sarah Gagnon-Piché et Sara Hébert. Une heureuse rencontre entre les mots, les voix et les images.

Quand j’ai découvert les livres CARESSES MAGIQUES, c’était complètement nouveau pour moi de lire des textes aussi honnêtes sur la masturbation. Ça m’a fait du bien, ça m’a fait me sentir moins seule. Vous savez, on s’est toutes un jour demandé si on était normales ou pas. Avec cette série documentaire, j’espère participer à décomplexer les gens. Lori Malépart-Traversy

Des points de vue féminins variés

« Pendant des milliers d’années, les humains se sont masturbés en toute tranquillité. » C’est sur cette phrase empreinte de sagesse que l’on entreprend le voyage, au premier épisode, sur la voix bienveillante de la cinéaste.

Une petite phrase qui donne le ton, puisqu’elle nous propose d’abord un bref historique de notre rapport à la masturbation, de la préhistoire à nos jours, et comment nous en sommes arrivé.e.s à la rendre aussi taboue, voire même à en avoir peur.

Dans les quatre épisodes suivants, on laissera cependant toute la place à des femmes qui raconteront elles-mêmes leur rapport évolutif face à la masturbation. Quatre jeunes femmes aux récits aussi singuliers et différents les uns des autres.

Des mots simples, mais sentis. Et des voix sincères – pas celles d’actrices – que Malépart-Traversy a enregistrées lors d’entrevues individuelles.

Ici, exit le moralisme et la culpabilisation; ni recettes ni mode d’emploi. On aborde la masturbation féminine avec la seule intention d’en parler librement, de manière saine, décomplexée et franchement rafraichissante.

Parler de quoi, plus exactement? Des découvertes que l’on fait en grandissant, des mythes qui nous mènent la vie dure et des expériences qui nous font évoluer. Des témoignages parfois amusants, parfois touchants, parfois frustrants, toujours pertinents.

Le tout est soutenu visuellement par des animations lumineuses, légères et cocasses qui nourrissent la narration de la plus belle des manières, sans prétention.

On en prendrait encore plus!

Cinq courts métrages, c’est peu, mais dans un contexte d’ouverture, c’est énorme. Ce qu’on y raconte est pourtant d’une simplicité désarmante, avec une touche d’humour qui fait que, au final, aucun malaise ne persiste.

Parce que des récits de la sorte, il en existe autant qu’il y a de femmes, c’est aussi un peu ça l’objectif avoué de CARRESSES MAGIQUES : de finalement rouvrir le dialogue sur la masturbation féminine dans une société qui en a perdu l’habitude.

À regarder et écouter sans tabou, pour toutes les femmes d’abord et avant tout, pour les jeunes femmes absolument, mais pour les hommes également. Et oui, Messieurs, vous pourriez vous aussi vous y retrouver un peu!

Une série documentaire animée à voir sur onf.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.