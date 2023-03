Comment évaluer la valeur marchande d’une propriété au Québec

Cet article a été réalisé pour le compte de soumissionscourtiers.ca

Depuis quelque temps, les marchés immobiliers bougent dans tous les sens, et les valeurs des propriétés au Québec ont connu d’importants changements.

Entre 2019 et 2021, les prix des propriétés ont fortement augmenté dans la majorité des régions à travers la province. Cette hausse des prix était soutenue par une demande accrue des acheteurs, et de faibles taux d’intérêt. En 2022 et 2023, avec la hausse des taux hypothécaires, les prix sont beaucoup plus stables, et certaines régions ont connu de légères baisses de valeur.

Beaucoup de propriétaires se posent alors la question : comment puis-je évaluer la valeur marchande de ma propriété ?

Savez-vous réellement combien vaut votre propriété en ce moment ?

Ça y est, vous avez décidé que c’était le temps de vendre votre propriété cette année, mais vous n’êtes pas sûr de quel prix vous devriez afficher? Connaître la valeur marchande réelle de sa propriété est plus complexe que ça peut en avoir l’air. Ça ne s’estime pas « à peu près ». Évaluer la valeur marchande d’une propriété est une tâche qui demande le recours à un expert. On ne peut pas (et on ne doit pas) s’improviser évaluateur et tenter de déterminer une valeur en se fiant :

Au prix que l’on a payé au départ

À l’évaluation municipale de la ville

À notre perception parfois biaisée de notre propriété

Plusieurs propriétaires surévaluent leur propriété, tandis que d’autres ont tendance à sous-évaluer grandement leur maison ou condo. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de faire évaluer votre propriété ?

Pouvez-vous vous fier à l’évaluation municipale de votre propriété ?

Parlons du sujet chaud en évaluation immobilière, soit la très bien connue évaluation municipale. Pour la majorité des propriétaires, le rôle foncier de la ville reflète la valeur de leur propriété, point final. Ce n’est pas le cas. Pourquoi ?

L’évaluation municipale consiste en la valeur, en date du 1er juillet 18 mois AVANT l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation officiel d’une propriété, et dont la valeur sert uniquement à des fins de taxation foncière. Il s’agit donc d’une évaluation de masse réalisée par la ville, qui ne tient pas toujours compte des rénovations et améliorations faites dans la propriété.

La valeur municipale se base également sur le passé. Quand vous consultez le rôle de la ville, vous voyez la « valeur estimée » de votre propriété entre 1 an et demi et plus de 4 ans dans le passé. Le marché et votre propriété peuvent avoir beaucoup changé entre temps.

3 raisons de vouloir faire évaluer sa propriété cette année

Pourquoi est-ce important de savoir combien vaut sa maison ? À quel moment ou dans quelles circonstances est-ce nécessaire ? Votre maison, condo, jumelé, plex ou toute autre propriété est probablement l’un de vos plus gros actifs financiers. Sa valeur constitue une partie de votre patrimoine. Il y a trois principaux scénarios où évaluer une propriété est primordial au Québec. Les voici :

Vendre sa propriété

Vous êtes prêt à passer à une autre étape de votre vie et votre propriété actuelle ne convient plus? Au moment de vendre, il est important de faire évaluer sa propriété pour savoir quel est le prix de vente optimal à afficher. Si vous y allez au hasard, vous pouvez laisser d’importants profits sur la table. À l’inverse, si vous demandez un prix ridiculement trop élevé, vos démarches de vente seront vouées à l’échec. Un courtier immobilier peut alors être plus qu’utile pour vous dire quelle est la valeur de votre propriété.

Refinancement hypothécaire

Vous possédez votre propriété depuis un certain temps et vous aimeriez utiliser sa valeur pour financer certains projets que vous avez ? C’est possible de le faire. En effet, le refinancement hypothécaire vous permet d’aller chercher une marge de crédit hypothécaire pouvant aller jusqu’à 80% de la valeur marchande de votre propriété. Vous devez alors faire évaluer votre propriété par un évaluateur agréé, afin que la banque puisse se fier à cette valeur pour estimer l’équité disponible qu’elle peut vous octroyer.

Pour acheter au juste prix

Vous êtes plutôt dans la position de l’acheteur et vous magasinez les propriétés à vendre sur le marché ? C’est alors d’autant plus important de faire appel à un professionnel, comme un courtier immobilier, qui pourra évaluer la valeur approximative des propriétés qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite comparer le tout avec le prix demandé, et voir s’il s’agit d’une bonne affaire. C’est une bonne façon de s’assurer de payer le juste prix à l’achat d’une propriété.

Courtier immobilier ou Évaluateur agréé : quel professionnel consulter ?

Parlons maintenant des professionnels qui sont habiletés à réaliser des évaluations immobilières au Québec. Quand vous devrez faire évaluer votre propriété, vous aurez le choix entre consulter un courtier immobilier, ou encore un évaluateur agréé.

L’évaluateur agréé est le seul professionnel dont l’autorité est reconnue par les banques, tribunaux, gouvernements, etc. Il remet des rapports d’évaluation complets, et ses services coûtent entre 500$ et 1 000$ pour une propriété standard. Le courtier immobilier pour sa part fait des évaluations sommaires dans le but de vendre ou acheter. Bien qu’il ne remette pas de rapport officiel, son évaluation est gratuite.

Quand consulter un courtier immobilier ?

Évaluation dans le but de vendre une propriété

Évaluation à l’achat pour payer le juste prix

Quand consulter un évaluateur agréé ?

Évaluation pour un refinancement hypothécaire

Évaluation en cas de divorce ou séparation

Évaluation pour succession ou situation légale

Faire évaluer gratuitement la valeur sa maison, c’est possible !

Obtenir une évaluation gratuite de la valeur marchande de sa propriété est possible au Québec. Pas besoin de dépenser d’importantes sommes ! Vous pouvez consulter un courtier immobilier professionnel pour faire évaluer gratuitement votre propriété, et ce, sans engagement. Si vous ne connaissez pas de courtier, un site comme SoumissionsCourtiers.ca peut vous permettre d’obtenir 3 propositions de courtiers immobiliers dans votre secteur sans frais.

Que ce soit pour vendre, acheter ou refinancer une propriété dans la prochaine année, il sera nécessaire et très avantageux pour vous de faire appel à un expert en évaluation !

