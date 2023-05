En route vers l’Est-du-Québec! (1re partie)

L’Est-du-Québec est une région vaste qui s’étend le long du fleuve Saint-Laurent, en passant par le Bas-Saint-Laurent jusqu’à la Gaspésie, et qui offre des paysages à couper le souffle avec des lieux de villégiature formidables. Vous prendrez la route de l’Est-du-Québec durant vos vacances estivales?

Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Psst! Ne manquez pas la 2e partie à découvrir!

Chalets Confort

La chaleur d’un confort douillet

Offrez-vous une escapade mémorable en louant un chalet dans la splendide région du Bas-Saint-Laurent! Bordée par le majestueux fleuve Saint-Laurent ou un lac à perte de vue, cette région saura vous séduire par ses paysages grandioses, sa riche histoire et son accueil chaleureux. Faites une pause loin du tumulte quotidien et ressourcez-vous dans un cadre paisible et authentique!

Les chalets sont idéalement situés pour explorer les merveilles de Chaudière-Appalaches, tels que les parcs nationaux, les montagnes, les rivières et les villages pittoresques. Profitez d’une variété d’activités saisonnières comme la randonnée, le vélo, le ski, la raquette et la pêche pour vivre des moments inoubliables.

N’attendez plus, votre havre de paix et de ressourcement vous attend!

Pour plus d’info : chaletsconfort.com!

Rikiki Campers

Une entreprise à échelle humaine

Rikiki Campers est une sympathique entreprise de location de vans aménagées basée à Rimouski, endroit idéal pour commencer et finir un trip sur la 132!

L’entreprise à échelle humaine propose des camping-cars pour deux ou quatre personnes. Les aménagements et les équipements pour dormir et cuisiner sont minimalistes, donc économiques et faciles à utiliser. C’est comme rouler avec sa tente et son équipement de camping, sans avoir à monter sa tente et à gérer son équipement de camping!

Nadia et son équipe sont aussi là pour donner de bons conseils pour vivre l’expérience van life avec respect et pour découvrir les meilleurs endroits à visiter dans l’Est-du-Québec. Les chiens sont acceptés!

Pour plus d’info : rikiki.ca!

L’auberge sur mer

Plus de 100 ans d’histoire

Auberge centenaire située directement sur le fleuve Saint-Laurent, dans le magnifique village de Notre-Dame-du-Portage, tout près de Rivière-du-Loup, à la croisée des chemins vers les Maritimes et la Gaspésie.

Construite en 1878, alors que le village n’avait encore que 16 ans d’existence, l’Auberge sur Mer a été un témoin privilégié de l’histoire de Notre-Dame-du-Portage.

Admirez un coin de pays à faire rêver, parcourez-le à pied ou à vélo. Profitez d’une expédition vers les fascinantes îles du Saint-Laurent… ou installez-vous face au fleuve et relaxez.

Pour plus d’info : aubergesurmer.ca.

Distillerie Mitis

Un monde à découvrir

Plongez-vous dans le monde de la distillation des spiritueux en visitant cet établissement construit sur mesure pour la fabrication de rhum et de gin.

Littéralement à l’entrée de la Gaspésie, visiter cette distillerie est un incontournable à votre arrivée. Dès que vous mettez les pieds dans la boutique, vous pouvez contempler le majestueux alambic. Des dégustations gratuites, des idées cocktails, des visites guidées des installations ainsi que du chai de vieillissement des barils sont à la disposition des visiteurs!

Pour ajouter au plaisir, il est maintenant possible de profiter du bar-terrasse situé sur le toit de la distillerie. Différents cocktails concoctés à partir des produits de l’établissement vous attendent ainsi que plusieurs bières de microbrasseries locales.

Pour plus d’info : distilleriemitis.com!

Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia

La pêche au saumon : un mode de vie!

La CGRMP a pour objectif d’assurer la gestion et le développement de la ressource saumon sur les rivières Matapédia, Patapédia, Causapscal et tous les autres territoires dans un esprit de conservation et de mise en valeur de la ressource, tout en maximisant les retombées économiques pour la région.

La mythique rivière Matapédia est reconnue pour ses importantes fosses de rétention. Un incontournable rendez-vous pour tout pêcheur. La sauvage rivière Patapédia est au coeur de la vallée profonde bordée par la frontière néo-brunswickoise. Un secret bien gardé! L’enviable rivière Causapscal est réputée pour la taille de ses saumons! Abondance, eaux limpides et courbes surprenantes, elle trouve sa source dans un milieu humide qui lui confère ce caractère bien unique!

Venez déconnecter pour mieux reconnecter!

Pour plus d’info : cgrmp.com!

Distillerie des Marigots

Goûtez aux saveurs authentiques du terroir gaspésien!

La Distillerie des Marigots est située à Caplan, en bord de mer et à flanc de falaise. Jeune entreprise fièrement gaspésienne, elle se distingue par sa volonté de valoriser les produits du terroir gaspésien dans la confection de ses spiritueux, déjà maintes fois récompensés pour leur qualité, leur raffinement et la richesse de leurs saveurs.

Depuis 2020, elle propose les spiritueux Récif et Récif vieilli, en plus de nombreux produits à série limitée vendus exclusivement sur place. Planifiez votre passage pour prendre part à une visite guidée des installations avec un artisan distillateur, découvrir les secrets de la distillation dans le magnifique alambic charentais et goûter aux saveurs authentiques du terroir gaspésien.

À la boutique, vous pourrez rapporter un peu du caractère chaleureux et inoubliable d’un voyage dans la péninsule. Bienvenue aux familles.

Pour plus d’info : distilleriedesmarigots.com!

Domaine Tourelle sur Mer

Venez y vivre un séjour inoubliable!

Chalets et yourtes à louer sur un site boisé au bord de la mer… le meilleur des deux mondes en Gaspésie!

Endroit tranquille et isolé, idéal pour la détente, chaque unité a un espace de vie spacieux et un belvédère privé avec foyer au bois et vue panoramique sur le fleuve… et le bois est fourni gratuitement. Sur le site, vous avez accès à la plage, à la route verte et à des sentiers pédestres. Situé en pleine nature, c’est l’endroit idéal pour l’observation de la faune… ou pour prendre des bains de forêt.

Excellent pied-à-terre pour explorer la Haute-Gaspésie, avec de nombreuses activités à proximité, dont Exploramer, le Parc de la Gaspésie, des musées et des places pour faire du kayak de mer ou de rivière.

Pour plus d’info : domainetourellesurmer.com!

Coopérative de plein air de la Matapédia

Découvrez le premier parcours de Via Ferrata offert au Bas-St-Laurent et en Gaspésie!

Ce parcours est idéal pour s’initier à l’activité de randonnée sur paroi rocheuse dans un environnement exceptionnel. Débutez le parcours avec la traversée de la passerelle suspendue d’une longueur de 30 mètres, tout juste devant l’impressionnante Chute à Philomène.

C’est de l’autre côté de la passerelle que débute votre randonnée sur paroi rocheuse, d’une longueur de 300 mètres, vers le sommet de la Chute à Philomène, haute de 33 mètres. Vous aurez une vue imprenable sur la vallée! La cerise sur le sundae : on vous propose un retour au point de départ qui décoiffe avec une tyrolienne d’une longueur de 80 mètres!

Tout au long de votre progression, vous serez accompagné de guides professionnels et certifiés de chez Parcours Aventures, partenaires pour l’opération du site. Alors, êtes-vous prêts à partir à l’aventure?

Pour plus d’info : pleinairlamatapedia.ca!

Panora Loges fluviales

Le confort, c’est la détente.

Lovées dans une anse, au pied d’une falaise et à une dizaine de mètres du fleuve, les loges fluviales profitent d’un panorama exceptionnel. De votre terrasse, dans le spa ou confortablement assis dans le salon, vous ne manquerez pas d’occasions d’admirer les magnifiques couchers de soleil, qui viennent se perdre dans l’horizon pour fondre dans le Saint-Laurent.

De fabrication unique et moderne, les loges sont conçues pour héberger quatre personnes dans deux chambres privées avec grands lits. Elles ont toutes les commodités pour rendre votre séjour des plus agréables : spa, terrasse, literie et serviettes fournies, produits corporels, cuisine complète et bien plus.

Que ce soit un arrêt confort lors de votre tour de la Gaspésie, un havre de paix pour un plus long séjour ou un camp de base pour vos expéditions dans les Chic-Chocs, vous pourrez profiter de ces habitations uniques, peu importe la saison.

Pour plus d’info : panoraloges.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.