Top 5 des endroits à découvrir à RDP 

Situé au coeur du quartier, le parc Armand-Bombardier et sa place Paul-Déjean figurent parmi les lieux les plus animés du quartier. L’arrondissement ainsi que plusieurs organismes y tiennent des activités, notamment les Festiculture en juillet et un Marché public les 27 août et 10 septembre. Rendez-vous à ne pas manquer, l’Orchestre Métropolitain sera également présent le 5 juillet prochain pour un concert en plein air!