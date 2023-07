Vos rendez-vous sportifs gratuits, cet été

Mise en forme, yoga, danse en ligne, djamboola, bootcamp, zumba et plus: il y en aura pour tous les goûts et tous les âges – enfants et adultes. Pour participer, il suffit de venir au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est avec de l’eau et un tapis si besoin (sans inscription).

Programmation complète

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Mise en forme 55 ans et +

● 10 h

● Du 19 juin au 4 septembre Zumba kids

● 10 h 30

● 27 juin • 11, 25 juillet • 8 août Yoga 55 ans et +

● 10 h 30

● Du 21 juin au 30 août Danse en ligne

● 18 h

● Du 22 juin au 7 septembre Zumba Gold (55 ans +)

● 10 h

● Du 3 août au 7 septembre Body design

● 18 h

● Du 19 juin au 28 août Fitness parents-enfants

● 10 h 30

● 4, 18 juillet • 1, 15 août Power yoga

● 18 h

● Du 21 juin au 30 août Danse en ligne

● 18 h

● Du 7 au 28 juillet Extensa

● 19 h 15

● Du 19 juin au 31 août Zumba fitness

● 18 h

● Du 20 juin au 29 août Cardio bootcamp

● 19 h 30

● Du 21 juin au 30 août Djamboola

● 19 h 30

● Du 20 juin au 29 août

Pour consulter la programmation estivale complète de la Ville de Montréal-Est, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

