Des bancs jaunes pour briser l’isolement

Depuis peu, des bancs jaunes parsèment les parcs de la ville de Montréal-Est avec une mission unique : briser l’isolement.

On compte précisément sept bancs jaunes sur le territoire et leur couleur n’est pas anodine. La rose jaune est en effet le symbole de l’amitié. Les bancs, eux, ont été installés dans chacun des parcs de la ville pour favoriser le dialogue et aider à briser la solitude.

Par quel moyen? Le principe est simple : la personne assise aimerait discuter pour se sentir moins seule. Une initiative simple pour contrer un fléau contemporain fort répandu de nos jours, et pas uniquement chez les personnes âgées.

Alors qu’au Québec, 1 personne sur 5 vivait seule en 2019, soit 19 % de la population, la tendance à vivre en solo ne cesse de progresser, surtout dans les villes. Et, avec elle, la difficulté à nouer des amitiés ou entamer une simple conversation avec quelqu’un. D’où cette initiative municipale pour resserrer les liens dans la communauté.

Lutter contre l’isolement

Faire rempart contre la solitude est aussi un moyen de créer un sentiment d’appartenance et de bien-être. Le tout permet, en fin de compte, de développer l’empathie et de favoriser une communauté tissée serrée tout en évitant les comportements négatifs ou antisociaux, chez les adultes comme chez les plus jeunes.



C’est pourquoi l’école Saint-Octave et la Société d’Habitation de la Sclérose en Plaques recevront bientôt des bancs jaunes. D’ici là, c’est dans chacun des parcs de la ville de Montréal-Est que vous pouvez dès maintenant profiter et faire bon usage de ces nouveaux ajouts qui permettent de joindre l’utile à l’agréable !

Pour en savoir davantage, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

