Pour un été rafraichissant à Montréal-Est

Qui dit été, dit chaleur. Et qui pense chaleur, pense canicule. Enfin, épisodes de canicule. Dès lors, pour déjouer les caprices de dame Nature, rendez-vous… ici! À Montréal-Est.

Les beaux jours étant arrivés, la saison des jeux d’eau est maintenant ouverte pour vous rafraîchir en cas de chaleur. Rendez-vous de 9 h à 22 h dans quatre parcs municipaux pour en profiter en famille :

Autres destinations alternatives en cas de vagues de chaleur intense

Le Centre Récréatif Edouard-Rivet (CRÉR), qui offre des bains libres gratuits

Et la bibliothèque Micheline-Gagnon pour se cultiver au frais.

Bonnes pratiques à adopter tout l’été en cas de forte température

Buvez beaucoup d’eau, sans attendre d’avoir soif;

Passez 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé;

Prenez au moins une douche par jour, ou rafraîchissez-vous souvent avec une serviette humide;

Portez des vêtements légers;

Réduisez les efforts physiques soutenus.

Pour éviter les problèmes de santé liés à la chaleur, la consigne est bien entendu d’éviter de s’exposer directement au soleil, surtout quand il est à son zénith, soit entre midi et 16 h. Par temps chaud, il est aussi recommandé de porter attention aux plus vulnérables, notamment les jeunes enfants, les personnes âgées ou à mobilité réduite et les personnes malades. L’idéal est de prendre de leurs nouvelles régulièrement et de leur offrir de l’aide si besoin.

Enfin, n’oubliez pas qu’à l’extérieur, la crème solaire est votre meilleure alliée même quand le soleil n’est pas de sortie (nuages ou pas, les rayons UV affectent votre peau).

Pour en savoir davantage, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

